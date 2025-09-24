Свят

The New York Times: Бащата на Илон Мъск е обвинен в сексуално насилие над пет от децата си

Той твърди още, че обвиненията са измислени от роднини, които подтиквали децата да разказват лъжи

24 септември 2025, 16:47
The New York Times: Бащата на Илон Мъск е обвинен в сексуално насилие над пет от децата си
Източник: Getty Images

О тчужденият баща на Илон Мъск – Ерол Мъск – е обвинен в сексуално насилие над пет от децата си и доведените си деца.

Бившият политик, който категорично отрича обвиненията, от години има обтегнати отношения със сина си милиардер заради твърденията за посегателства, повдигнати от няколко роднини. Това става ясно от скандално разследване на The New York Times.

Според полицейски и съдебни документи, лична кореспонденция, данни от социални служби и интервюта с членове на семейството, събрани от изданието, Ерол е бил обвиняван в насилие както в Южна Африка, така и в Калифорния. Най-ранното твърдение датира от 1993 г. По това време доведената му дъщеря Яна Безуйденхаут, която била едва на 4 години, споделила пред роднини, че Ерол я е докосвал неподходящо.

Десет години по-късно Безуйденхаут разказала на семейството си, че е заварила Ерол да души мръсното ѝ бельо, когато влязла в спалнята си за суитшърт. Роднините подали сигнал в полицията, а за случая бил уведомен и Илон.

Ерол отрекъл обвинението, твърдейки, че просто е чистел стаята на доведената си дъщеря, тъй като къщата била „в ужасно състояние“.

Роднини също го обвиняват в посегателства над две от биологичните му дъщери и един доведен син. Пред The New York Times Ерол отново категорично отрича, заявявайки, че тези твърдения са „глупости“ и „абсурдни“.

Бившият член на Прогресивната федерална партия по-късно се сближил със същата доведена дъщеря, която преди това твърдяла, че е била малтретирана. Двамата започнали връзка, когато тя била в края на 20-те си години, и заедно имат две деца.

През 2022 г. техният тогава 5-годишен син заявил, че Ерол го е опипал по седалището.

„Той каза: „Татко ми пипа дупето““, пише Хайде-Мари Безуйденхаут – третата бивша съпруга на Ерол и майка на Яна – в съобщение до роднина през 2023 г., цитирано от The New York Times. „После изкрещя: „Не, татко!““ Роднините сигнализирали полицията, но прокуратурата прекратила случая поради липса на достатъчно доказателства.

„Нямаше доказателства, защото всичко това са глупости“, заявил Ерол пред изданието, подчертавайки, че „докладите са неверни и безсмислени“.

Той твърди още, че обвиненията са измислени от роднини, които подтиквали децата да разказват лъжи, за да получат пари от Илон.

79-годишният Ерол признава, че е запознат само с едно обвинение в насилие, но е дал обяснения и за два други случая. Никога не е бил осъждан за престъпление.

Според роднини част от семейството се обръща към Илон за подкрепа. През 2023 г. 54-годишният изпълнителен директор на Tesla е изплащал по около 1700 долара месечно, за да издържа бившата си доведена сестра.

Ерол Мъск сексуално насилие Илон Мъск обвинения малтретиране на деца The New York Times
