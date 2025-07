Илон Мъск основава нова политическа партия

И лон Мъск обяви създаването на нова политическа партия, само седмици след драматичния си конфликт с бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, съобщава ВВС.

Милиардерът съобщи новината в собствената си социална мрежа X, като представи Американската партия като предизвикателство към утвърдената двупартийна система, доминирана от републиканци и демократи.

