Японската принцеса Аико започна работа

Я понската принцеса Аико, единственото дете на император Нарухито и императрица Масако, започва първия си работен ден в местната организация на Червения кръст, предаде Киодо.

Тя постъпи на работа като служител на трудов договор и е назначена в отдел, фокусиран върху обучението на доброволци.

„Чувствам се радостна, но и смирена, че правя първата си стъпка като работещ член на обществото“, каза тя пред репортери в централата на Червения кръст в Токио.

Princess Aiko began working at the Japanese Red Cross Society on Monday. https://t.co/YSPeWWVgtQ