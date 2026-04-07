Яхти, частни самолети и лукс: Племенницата на най-могъщия ирански генерал се оказа в затвора

​Майка ѝ също е задържана заради предполагаеми връзки с иранския режим, съобщават американските власти

7 април 2026, 11:08
25-годишната Саринасадат Хосейни, племенница на убития ирански генерал Касем Солеймани, е водила луксозен начин на живот в САЩ и е посещавала различни популярни дестинации в страната, преди да бъде задържана от американските имиграционни власти в петък. Това съобщиха американски медии, позовавайки се на властите.

Хосейни и майка ѝ, Хамиде Солеймани Афшар, са били арестувани в Лос Анджелис, след като Държавният департамент е прекратил статута им на постоянно пребиваващи и е отнел зелените им карти заради предполагаеми връзки с иранския режим, съобщи агенцията в събота.

Американската служба за имиграция и митнически контрол/U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) е извършила задържането.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Според властите майката е свързана с „непоколебима подкрепа“ за Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (Islamic Revolutionary Guard Corps), организация, която е определена от САЩ като терористична.

САЩ арестуваха племенницата на Касем Солеймани и дъщеря ѝ, след като отмениха визите им

Публикации в социалните мрежи на Хосейни показват, че тя е пътувала до различни щати, включително Маями, Аляска и Лас Вегас, където е посещавала събития и туристически дестинации, като е споделяла снимки от частни самолети, яхти и музикални фестивали.

Властите твърдят, че тя е влязла в САЩ със студентска виза през 2015 г. и е получила зелена карта през 2023 г. по време на администрацията на президента Джо Байдън.

Към момента няма официален коментар от Държавния департамент относно случая.

