И Австралия ще признае палестинската държава

А встралия ще признае палестинската държава, съобщи австралийският премиер Антъни Албанезе, цитиран от световните агенции.

Страната му ще го направи официално по време на годишната сесия на общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември.

По този начин Австралия се присъединява към Франция, Великобритания и Канада, които също обявиха подобно намерение.

Признаването е „основано на ангажиментите, поети от Палестинската автономна власт към Австралия“, заяви Албанезе. Тези ангажименти включват изключване на „Хамас“ от палестинското правителство, демилитаризация на Газа и провеждане на избори, добави той.

„Решението за две държави е най-голямата надежда на човечеството да прекъсне цикъла на насилие в Близкия изток и да сложи край на конфликта, страданията и глада в Газа“, заяви Албанезе.

"Мирът ще бъде само временен, ако израелците и палестинците нямат свои държави", допълни той.

По-рано днес външният министър на Нова Зеландия Уинстън Питърс заяви, че страната му обмисля дали да признае палестинската държава.

Дипломат номер едно на Нова Зеландия заяви, че правителството на премиера Кристофър Лъксън ще вземе официално решение по въпроса през септември и ще го представи по време на общополитическите дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.