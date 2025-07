О бединеното кралство, Канада и Франция планират да признаят Палестина за държава от септември, което е голяма промяна в политиката им, пише Sky News.

Трите държави заявиха, че ще направят официалното обявление на Общото събрание на ООН, но Обединеното кралство и Канада казват, че ходът може да бъде спрян, ако Израел изпълни няколко условия.

Има и клаузи за Хамас, ако иска процесът на признаване да продължи.

Ето какво трябва да знаете за значението на признаването на палестинска държава, какво е било казано на Израел и Хамас, че трябва да направят, и кога е взето решението.

Тръмп заплаши Канада заради признаването на Палестина

Какво означава признаването на палестинска държава?

Съгласно Конвенцията от Монтевидео от 1933 г. има няколко критерия, преди Палестина да може да бъде призната за суверенна държава съгласно международното право.

Процесът изисква държавата да има:

• постоянно население

• определена територия

• ефективно управление и международни отношения

• официални дипломатически процеси, включително посолства, посланици и договори

От 193-те държави членки на Организацията на обединените нации , 147 вече признават Палестина за държава към март 2025 г.

Това включва Русия, Китай и Индия, както и повече от дузина в Европа, включително Испания, Ирландия и Норвегия.

Как ООН приема нови държави-членки?

Обикновено държавите подават заявление до генералния секретар на Организацията на обединените нации, който изпраща искането до Съвета за сигурност за първоначална оценка и евентуално гласуване.

Одобрението изисква най-малко девет гласа „за“ и никакво вето от Обединеното кралство, САЩ, Франция, Русия или Китай.

Макрон: Франция ще признае Палестина

Ако Съветът одобри искането, то се отнася до Общото събрание за одобрение, където е необходимо мнозинство от две трети.

Една държава не може да се присъедини към ООН без подкрепата както на Съвета за сигурност, така и на Общото събрание.

Какво се случи с палестинската кандидатура през 2011 г.?

Съветът за сигурност разглеждаше заявлението в продължение на няколко седмици, за да види дали то отговаря на условията за членство.

Treasurer Jim Chalmers said Australia's recognition of a Palestinian state is a matter of "when, not if", as more countries move to formally acknowledge its statehood. But what does recognising a Palestinian state mean in practice?



Read more: https://t.co/KXjhDhTjLK pic.twitter.com/Zxn2ZYurbX