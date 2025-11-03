Хърватия връща задължителната военна служба на фона на руската агресия

Двама са арестувани за смъртоносното нападение във влак във Великобритания

Х ърватският парламент в петък гласува за въвеждане на задължителна военна служба, с което страната, член на Европейския съюз и НАТО, се присъединява към държавите, засилващи отбранителната си готовност на фона на войната в Украйна, пише Defense News .

Решението идва в момент на нарастващо напрежение в Европа заради руската агресия, както и на усилено въоръжаване в Западните Балкани, регион, преживял кървави конфликти през 90-те години.

Законодателите одобриха промените със 84 гласа "за", 11 "против" и 30 "въздържал се" в 151-членния парламент. Срокът на военната служба ще бъде два месеца, като обучението ще осигурява "основна военна подготовка", съобщи държавната телевизия HRT.

🚨🇭🇷 Croatia is bringing back mandatory military service in 2026. pic.twitter.com/ec5TlkDcMR — Kosovo Update (@Kosovo_Update) October 25, 2025

Така Хърватия възстановява наборната служба, прекратена през 2008 г., когато страната премина към изцяло доброволна армия.

От Министерството на отбраната заявиха, че целта е младите хора да придобият основни умения и знания, необходими в кризисни ситуации, за да могат да допринасят за националната сигурност.

Вучич връща задължителната военна служба в Сърбия

До края на годината властите ще започнат да призовават за медицински прегледи младежите, родени през 2007 г. Наборниците ще получават възнаграждение, а отказалите по съвест ще могат да изберат гражданска алтернатива на военната служба, посочва HRT.

Хърватия засилва армията си в момент, когато много европейски страни се опасяват, че войната в Украйна може да се разпространи или че Русия може да предприеме нови агресивни действия.

През юли страната проведе голям военен парад по случай годишнината от една от основните си победи във Войната за независимост (1991–1995). Отношенията със Сърбия, някогашен военен противник, остават обтегнати оттогава.