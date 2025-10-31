Въвеждат доброволна военна служба за жени в Гърция

Г ърция ще въведе доброволно набиране на жени във въоръжените си сили от 2026 г., като за целта ще бъде създадено ново подразделение, обяви гръцкият министърът на отбраната Никос Дендиас.

„Започваме доброволното набиране на жени във въоръжените сили през следващата година. Ще сформираме подразделение от 100 до 150 доброволци, за да укрепим допълнително връзката между жените и въоръжените ни сили“, съобщи Дендиас, като отбеляза, че в момента жените съставляват около 17% от гръцките въоръжени сили.

„Трябва да направим още една крачка напред – да създадем необходимата инфраструктура, както и начин на мислене и култура, така че ако е необходимо, жените да могат да служат редом с мъжете в гръцките въоръжени сили“, добави още той.