Свят

Въвеждат доброволна военна служба за жени в Гърция

Това обяви министърът на отбраната Никос Дендиас

31 октомври 2025, 08:42
Въвеждат доброволна военна служба за жени в Гърция
Източник: iStock photos/Getty images

Г ърция ще въведе доброволно набиране на жени във въоръжените си сили от 2026 г., като за целта ще бъде създадено ново подразделение, обяви гръцкият министърът на отбраната Никос Дендиас.

„Започваме доброволното набиране на жени във въоръжените сили през следващата година. Ще сформираме подразделение от 100 до 150 доброволци, за да укрепим допълнително връзката между жените и въоръжените ни сили“, съобщи  Дендиас, като отбеляза, че в момента жените съставляват около 17% от гръцките въоръжени сили.

„Трябва да направим още една крачка напред – да създадем необходимата инфраструктура, както и начин на мислене и култура, така че ако е необходимо, жените да могат да служат редом с мъжете в гръцките въоръжени сили“, добави още той. 

Източник: Кристиан Стратев, БТА    
гърция жени военна служба
Последвайте ни
Окончателно: САЩ отмениха срещата между Тръмп и Путин в Будапеща

Окончателно: САЩ отмениха срещата между Тръмп и Путин в Будапеща

Историческо: Крал Чарлз отне титлата на Андрю - той вече не е „принц“

Историческо: Крал Чарлз отне титлата на Андрю - той вече не е „принц“

С над 40 глоби и двукратно отнемана книжка: Шофьор дрифтира пред полицаи в Сливен (ВИДЕО)

С над 40 глоби и двукратно отнемана книжка: Шофьор дрифтира пред полицаи в Сливен (ВИДЕО)

Русия твърди, че ядреното торпедо

Русия твърди, че ядреното торпедо "Посейдон" може да "парализира цели държави"

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От "Величие" отговориха на МЕЧ: Всички разходи по кампании и субсидии са отчетени

От "Величие" отговориха на МЕЧ: Всички разходи по кампании и субсидии са отчетени

България Преди 1 час

Радостин Василев обвини депутати и председателя на „Величие“ в нарушения, свързани с документни престъпления с източване на държавен ресурс

Пийт Хегсет: САЩ не търсят конфликт, ще продължат твърдо да защитават интересите си

Пийт Хегсет: САЩ не търсят конфликт, ще продължат твърдо да защитават интересите си

Свят Преди 1 час

Американският министър на отбраната се срещна с китайския си колега Дун Цзюн

Проливен дъжд се изля над Ню Йорк, жертви и транспортен хаос

Проливен дъжд се изля над Ню Йорк, жертви и транспортен хаос

Свят Преди 2 часа

Затвориха пътища, стигна се и до сериозни нарушения във въздушния транспорт

Започва акция "Зима", за какво да внимават шофьорите

Започва акция "Зима", за какво да внимават шофьорите

България Преди 2 часа

Тя е свързана с безопасността както на водачите, така и на пешеходците през студените месеци

Предявяват материалите по делото срещу Благомир Коцев

Предявяват материалите по делото срещу Благомир Коцев

България Преди 2 часа

Пред Темида ще се изправят още четирима души

"Новият" съквартирант Стиван сред номинираните в Big Brother

"Новият" съквартирант Стиван сред номинираните в Big Brother

Любопитно Преди 2 часа

Стефан и Иван вече ще играят като един участник след нарушение на правилата

,

Във Франция: Сексът без изрично съгласие е изнасилване

Свят Преди 2 часа

Дебатът по закона беше белязан от процеса "Пелико", който разтърси цяла Франция

Какво се случва с тялото, когато остарее?

Какво се случва с тялото, когато остарее?

Любопитно Преди 2 часа

В биологията стареенето се отнася до това как с течение на времето клетките в телата ни се износват или увреждат

<p>Истинската история на фенера от тиква&nbsp;</p>

Стиснатият Джак и историята на фенера от тиква

Любопитно Преди 2 часа

20 страшни факта за Хелоуин

20 страшни факта за Хелоуин

Любопитно Преди 2 часа

От келтския произход на празника до най-бързия дълбаещ тикви в света, ето 20 факта за Хелоуин

Бенито Мусолини (в средата) води "Походът към Рим"

31 октомври: Първият фашистки режим в Европа, от който Хитлер черпи вдъхновение

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Honor пуска MagicOS 10 като саморазвиваща се ОС с AI

Honor пуска MagicOS 10 като саморазвиваща се ОС с AI

Технологии Преди 3 часа

Смелият ход цели да разграничи компанията от конкуренцията

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Феномените определят вторите двама номинирани утре вечер

Извадиха още две тела от падналата сграда в Турция

Извадиха още две тела от падналата сграда в Турция

Свят Преди 10 часа

Единствено най-голямото дете в семейството - 18-годишната Дилара Билир, оцеля в инцидента

Израел извърши нови удари в Газа

Израел извърши нови удари в Газа

Свят Преди 11 часа

Израелската армия публикува и списък с 26 бойци на "Хамас", които са били главните цели на бомбардировките

Крал Чарлз отнема титлите и привилегиите на принц Андрю

Крал Чарлз отнема титлите и привилегиите на принц Андрю

Свят Преди 11 часа

Принц Андрю вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg
1

Отличиха Петър Терещенков като "спасител на есетрите"

sinoptik.bg
1

Повишен риск от атмосферно замърсяване

sinoptik.bg

Някои хора не си отиват – просто спират да чакат

Edna.bg

Дневен хороскоп за 31 октомври, петък

Edna.bg

В Левски притеснени заради голмайстора си

Gong.bg

Бойко Борисов с гол при победа на Витоша, разписаха се и двама бивши национали

Gong.bg

Гласът зад бурката: Разказ на жена, избягала от режима на талибаните в Афганистан, за да диша свободно

Nova.bg

Шофьор избяга от катастрофа, удари светофар и се заби в дърво

Nova.bg