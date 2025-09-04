Любопитно

Вечеря за 200 евро, апартамент за 100: Скъпо ли е в Хърватия

Дълго време Хърватия се смяташе за евтина дестинация, но през последните години това се промени

4 септември 2025, 06:20
Вечеря за 200 евро, апартамент за 100: Скъпо ли е в Хърватия
Източник: iStock/Getty Images

В ечеря за четиричленно семейство за 200 евро, апартамент за 100 евро на нощ: дълго време Хърватия се смяташе за евтина дестинация, но през последните години това се промени, съобщи Deutsche Welle.

Отговаря ли качеството на високите цени?

Дълги години Хърватия се смяташе за евтина дестинация за лятна почивка. С ниските си цени туристическият сектор в страната успяваше да привлече много чуждестранни посетители. Сега обаче, когато цените се покачват осезаемо, браншът търси нови решения. Мнозина смятат, че отговорът е в предлагането на по-качествени услуги.

Какво означава това обаче за населението на страната, в която средната заплата е двойно по-ниска от тази в по-богатите европейски страни?

Твърде скъпо ли е в Хърватия и оправдани ли са високите цени

Грация Хорватин работи в областта на туризма вече повече от 30 години. Всичко започва, когато поема старата механа на баба си на хърватския остров Муртер. С течение на времето скромното заведение се разраства и се превръща в ресторант, който днес е много популярен сред туристите.

Историята на Грация отразява като в огледало развитието на туризма в Хърватия. Някога достъпна за всеки бюджет, Хърватия постепенно се превърна в дестинация за по-платежоспособните посетители.

Част от тази промяна е стратегическа, но основно се дължи на високата инфлация, наложените от държавата разходи и недостига на работна ръка. Цените достигнаха своя връх миналата година - малцина се осмеляват да ги повишат отново през този сезон.

"Не планирам да вдигам цените, въпреки че всички мои доставчици увеличиха своите и вероятно ще го направят отново през сезона. Може би това не е логично от гледна точка на бизнеса, но вярвам, че устойчивостта е важен фактор", казва Грация.

Почти всички гости на Грация са чужденци - предимно германци и австрийци, следвани от словенци и скандинавци. Опитът ѝ дотук показва, че цените не са нещо, което нейните гости коментират твърде много.

"Вечеря за четиричленно семейство в моя ресторант, включваща напитки и десерт, струва около 200 евро. Апартамент за четирима с хубаво изложение струва около 100-120 евро на вечер. А екскурзия с лодка до националния парк "Корнати" излиза между 50 и 80 евро на човек", изброява Грация.

Наташа от германския град Кьолн прекарва лятната си почивка в Хърватия от 50 години. Преди половин век баба ѝ и дядо ѝ купили традиционна каменна къща на остров Муртер и оттогава семейството идва тук всяка година.

"Много германци и австрийци обичат да идват в Хърватия, защото е евтино. С течение на годините обаче всичко поскъпна. Страната прие еврото и сега разликата е осезаема. Да, качеството на услугите се подобри, но продължавам да смятам, че за това ниво на обслужване цените са прекалено високи. Мисля, че хърватите работят за подобряване на това положение", казва Наташа.

Доволни ли са гостите - от това зависи успехът

Хърватският туристически съвет предупреждава, че съобщенията в медиите за високите цени не се основават на факти и вредят на репутацията на Хърватия в чужбина точно в началото на пиковия сезон. Въпреки това очакванията са за добър сезон и силни юли и август.

"Факт е, че миналата година имаше примери, които хвърлиха различна светлина върху Хърватия по отношение на ценовата конкурентоспособност. Надявам се тази година да няма повече такива случаи. Като цяло смятам, че Хърватия все още предлага добро съотношение между цена и качество и остава в рамките на ценовата конкурентоспособност, което в крайна сметка се потвърждава от нашите анализи", казва за ДВ директорът на Хърватския туристически съвет Кристиян Станичич.

Хърватия е скъпа, може би дори твърде скъпа, но цените не са основният проблем, казва на свой ред ресторантьорката Грация Хорватин. "Мисля, че основният ни проблем е, че трябва да работим върху обслужването и качеството, за да оправдаем тези цени", казва тя.

Дългосрочният успех в туризма зависи от доволните гости, които ще искат да се върнат отново и ще разказват за страната добри неща, когато се върнат у дома. 

Но тъй като цените в Хърватия започват да се изравняват с тези в по-богатите европейски страни, където средната заплата е два пъти по-висока, нараства опасението, че местните хора един ден ще могат да гледат собственото си крайбрежие само на картичка.

Източник: Deutsche Welle    
Хърватия Високи цени Туризъм Скъпа дестинация Качество на обслужване Инфлация Средна заплата Лятна почивка Ценова конкурентоспособност Доволни гости
Последвайте ни

По темата

Топло, но облачно в четвъртък - може да вали

Топло, но облачно в четвъртък - може да вали

4 септември: Главата на краля на Солун става трофей за цар Калоян

4 септември: Главата на краля на Солун става трофей за цар Калоян

Версай в Унгария: Откъде са парите за луксозното имение на Орбан?

Версай в Унгария: Откъде са парите за луксозното имение на Орбан?

Дженифър Анистън разкри тайната си за грациозно остаряване

Дженифър Анистън разкри тайната си за грациозно остаряване

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Ексклузивно

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 8 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Ексклузивно

Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 7 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Ексклузивно

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 10 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Ексклузивно

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 13 часа

Виц на деня

Човек с много приятели, е богат! Човек с много комшийки е информиран!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Android получава нови функции за по-лесно писане

Android получава нови функции за по-лесно писане

Технологии Преди 9 минути

Те ще помагат и за споделянето на файлове

Нов протест на "Правосъдие за всеки"

Нов протест на "Правосъдие за всеки"

България Преди 8 часа

Организаторите са против оставането на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор

Трамвай и тролейбус се сблъскаха насред София

Трамвай и тролейбус се сблъскаха насред София

България Преди 11 часа

Инцидентът е станал на кръстовището на "Руски паметник"

Отхвръкнал от пътя камък счупи главата на шофьор на камион

Отхвръкнал от пътя камък счупи главата на шофьор на камион

България Преди 12 часа

Медицински хеликоптер транспортира от Видин до София пострадалия чужд гражданин

Румънски автобус с туристи се запали на пътя между Варна и Бургас

Румънски автобус с туристи се запали на пътя между Варна и Бургас

България Преди 12 часа

При инцидента няма пострадали хора

Никола Николов-Паскал остава на свобода

Никола Николов-Паскал остава на свобода

България Преди 12 часа

Не е постъпила жалба и от защитата на Николов срещу определената му парична гаранция от 50 000 лева

Путин: Зеленски да дойде в Москва

Путин: Зеленски да дойде в Москва

Свят Преди 12 часа

Путин: Ако не, ще трябва да решим всички наши задачи по военен път

Въздушната отбрана на Полша в бойна готовност за Русия

Въздушната отбрана на Полша в бойна готовност за Русия

Свят Преди 12 часа

„Ситуацията се наблюдава непрекъснато“, обяви полското командване.

Vivacom пуска първия си 5G таблет и нов, още по-добър 5G смартфон с AI функции на изключително достъпни цени

Vivacom пуска първия си 5G таблет и нов, още по-добър 5G смартфон с AI функции на изключително достъпни цени

Технологии Преди 13 часа

„Новите Vivacom 5G устройства са по-интелигентни, по-мощни - и на практика могат всичко"

<p>Микрофон улови как Путин и Си обсъждат безсмъртие&nbsp;</p>

Включен микрофон улови как Путин и Си обсъждат безсмъртие чрез трансплантации на органи

Свят Преди 13 часа

"По-рано хората рядко живееха до 70, но в наши дни на 70 все още си дете", казва Си на Путин, според Politico

Автобус се преобърна в Турция, десетки ранени

Автобус се преобърна в Турция, десетки ранени

Свят Преди 13 часа

След подаден сигнал на място са изпратени екипи на полицията, жандармерията, здравните и пожарните служби

<p>&quot;Ясно послание към Тръмп&quot; - военният парад в Китай през погледа на журналистите</p>

"Ясно послание към Тръмп": Кореспондентите на BBC с коментар за военния парад в Китай

Свят Преди 13 часа

Този парад, който отбеляза 80 години от победата на Китай над Япония във Втората световна война, видя как Пекин представи редица нова военна техника – включително нова ядрена междуконтинентална балистична ракета, нова наземна ракета за доставяне на хиперзвукови оръжия, ново лазерно оръжие и дори дронове "кучета роботи"

Мъж скочи от пешеходния мост във Варна

Мъж скочи от пешеходния мост във Варна

България Преди 13 часа

Той е отведен в болнично заведение

РС Македония отговори на България за писмото на Георгиев

РС Македония отговори на България за писмото на Георгиев

Свят Преди 14 часа

Силяновска: Конституционният съд ще реши

Кечист ли е новото гадже на Мария Бакалова?

Кечист ли е новото гадже на Мария Бакалова?

Любопитно Преди 14 часа

След като в медийното пространство се появиха слухове, че Дейв Батиста е близък с актрисата Мария Бакалова, интересът към него нарасна още повече

Българско село привлича китайски туристи с прочутото си кисело мляко

Българско село привлича китайски туристи с прочутото си кисело мляко

България Преди 15 часа

„Българското кисело мляко е много популярно в Китай... затова искаме да опитаме чистото кисело мляко тук“

Всичко от днес

От мрежата

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
1

Включи се в нашето рап предизвикателство и играй за вълнуващи награди!

sinoptik.bg
1

Късно лято през септември

sinoptik.bg

Моркови на тиган с млечен сос

Edna.bg

Родени сте на тези дати? Вижте каква специалната дарба имате!

Edna.bg

Антони: Исках само в Бетис, но можеше и да отида в Байерн

Gong.bg

Страхотен! Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на US Open при юношите

Gong.bg

Никола Цолов ще се състезава във Формула 2 през новия сезон

Nova.bg

„Кетаминовата кралица“ призна вината си за смъртта на Матю Пери

Nova.bg