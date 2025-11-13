Отровна храна уби деца в Истанбул

Д ве деца на почивка загинаха от хранително отравяне в „Ортакьой“, туристически квартал на Истанбул, а родителите им са в интензивно отделение, съобщиха турските здравни власти.
„Въпреки всички усилия децата на семейството, на възраст 6 и 3 години, не можаха да бъдат спасени. Родителите все още са в интензивно отделение“, посочи в X провинциалният директор за Истанбул на турското министерство на здравеопазването.
„Здравната дирекция започна разследване“, добави д-р Абдулла Емре Гюнер, който уточни, че семейството е било хоспитализирано с „подозрение за хранително отравяне“, предаде АФП.
Според частния телевизионен канал NTV семейството е от Германия, където живее голяма турска общност, и е било на почивка в Турция.
Местни медии информират, че те са се отровили от миди и пълнени картофи, закупени от уличен продавач.
Двойката и двете деца са били хоспитализирани, след като се почувствали зле, съобщава NTV.
