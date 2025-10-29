Откриха жертви сред отломките на рухналата сграда край Истанбул

Т ялото на още едно дете беше открито от спасителите сред руините на рухналата седеметажна жилищна сграда край Истанбул, която затрупа петчленно семейство. Така потвърдените жертви на инцидента станаха две, съобщава турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Най-голямото дете в семейството е било намерено живо, съобщи А Хабер.
Първоначално беше намерено тялото на 12-годишно момче, а спасителите успяха да установят контакт с жена, за която се предполага, че е майката.
Gebze'de 7 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.— NE KADAR OLDU? (@ne_kadarolduTR) October 29, 2025
Enkazın içinde en az 7 kişi olduğu tahmin ediliyor.
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. pic.twitter.com/bMBC6Zppck
Операцията на място по спасяването на затрупаните хора продължава.
Сградата, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се срути по неустановени сега причини около 7.30 ч. турско време днес.
GEBZE'DE 7 KATLI BİNA ÇÖKTÜ— NTV (@ntv) October 29, 2025
7 katlı binanın 5 katında daire olduğu belirtiliyor. Enkaz altında 7 kişi kalmış olabilirhttps://t.co/ODvpSsQbeu
Foto: AA pic.twitter.com/3AgrvxIFcR
Валията на окръг Коджаели Илхами Акташ съобщи, че според сведенията, с които разполагат, през нощта в блока е имало едно семейство - майка, баща и три деца, които са били затрупани под развалините.
Семейството - 44-годишен мъж, 37-годишна жена и децата им на 12, 14 и 18 години, е живеело под наем в сградата.
Turkish Interior Minister Ali Yerlikaya said Wednesday that five people are thought to be trapped under the rubble of a building that collapsed "suddenly" in the Gebze district of the northwestern Kocaeli province— The New Region (@thenewregion) October 29, 2025
“Search and rescue operations are ongoing under the coordination… pic.twitter.com/on1vasogrC
В отговор на журналистически въпрос за изправността на постройката и твърденията, че е имало подаден сигнал до общината за частични срутвания, валията на Коджаели отговори, че до общината не е подаван сигнал по този въпрос. По думите му сградата е била изрядна по отношение на нужната документация.
Девет сгради в близост до рухналия блок са били евакуирани превантивно, съобщи по-рано валията.
🔴Gebze'de çöken 7 katlı binada enkaz altında kalan anne, baba ve 3 çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Enkazın yakınındaki binalar mühürleniyor pic.twitter.com/IS92NDGlzE— GZT (@gztcom) October 29, 2025