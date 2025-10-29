Свят

Откриха жертви сред отломките на рухналата сграда край Истанбул

Седеметажната сграда, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се срути при неизяснени обстоятелства

Обновена преди 2 часа / 29 октомври 2025, 11:09
Откриха жертви сред отломките на рухналата сграда край Истанбул
Източник: БТА

Т ялото на още едно дете беше открито от спасителите сред руините на рухналата седеметажна жилищна сграда край Истанбул, която затрупа петчленно семейство. Така потвърдените жертви на инцидента станаха две, съобщава турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Най-голямото дете в семейството е било намерено живо, съобщи А Хабер.

Първоначално беше намерено тялото на 12-годишно момче, а спасителите успяха да установят контакт с жена, за която се предполага, че е майката.  

Операцията на място по спасяването на затрупаните хора продължава.

Сградата, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се срути по неустановени сега причини около 7.30 ч. турско време днес.  

Валията на окръг Коджаели Илхами Акташ съобщи, че според сведенията, с които разполагат, през нощта в блока е имало едно семейство - майка, баща и три деца, които са били затрупани под развалините.

Семейството - 44-годишен мъж, 37-годишна жена и децата им на 12, 14 и 18 години, е живеело под наем в сградата.

В отговор на журналистически въпрос за изправността на постройката и твърденията, че е имало подаден сигнал до общината за частични срутвания, валията на Коджаели отговори, че до общината не е подаван сигнал по този въпрос. По думите му сградата е била изрядна по отношение на нужната документация.

Девет сгради в близост до рухналия блок са били евакуирани превантивно, съобщи по-рано валията.

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
Срутване на сграда Гебзе Коджаели Издирване и спасяване Жилищен блок АФАД Развалини Неизяснени обстоятелства Обитаема сграда Турция
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 11 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 11 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 11 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 11 часа

