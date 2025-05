Кид Куди свидетелства срещу Шон "Диди" Комбс: Заплахи и коктейл Молотов

Р апърът Кид Куди, с истинското име Скот Мескуди, стана основен свидетел в процеса срещу Шон "Диди" Комбс. Куди обвинява музикалния магнат, че го е заплашил и е свързан с инцидент, при който колата му е била подпалена с коктейл Молотов, предаде BBC.

Куди, най-известният свидетел досега, предостави показания в четвъртък, 22 май, отговаряйки на въпроси относно връзката си с Каси Вентура – бивша приятелка на Комбс, която свидетелства по делото миналата седмица. Според него, Комбс е участвал в друг инцидент, свързан с взлом в дома му. Защитата на Комбс обаче подчерта, че няма доказателства, потвърдили тези твърдения.

Мескуди беше сред множество свидетели, които дадоха показания по време на третата седмица от процеса, който се очаква да продължи след дългия уикенд по случай Деня на паметта. Комбс е изправен пред сериозни обвинения, включително рекет, сексуален трафик и участие в проституция, които биха могли да доведат до доживотна присъда, ако бъде осъден. Той категорично отхвърли обвиненията и не се призна за виновен.

В къщата ми ли си?

Kid Cudi's testimony included multiple bombshell allegations against Diddy, including blowing up Cudi's car with a Molotov cocktail. ⚖️



Cudi also alleges that Diddy broke into his home, moved security cameras, injured and locked away his dog and went through all his belongings. https://t.co/JnPagsMl1y pic.twitter.com/3CfJA1Ame0 — Key To The City 🔑 (@K3yToTheCity) May 22, 2025

В своето свидетелство, Мескуди разказа, че той и Вентура са имали кратка връзка през 2011 г., след което Комбс му е предложил да запише музика с нея. Рапърът сподели за серия от тревожни инциденти, свързани с Комбс, като описа един от тях през декември 2011 г., когато е получил паническо обаждане от Вентура, която му казала, че Комбс е разбрал за връзката им.

След обаждането на Вентура, Мескуди веднага се е насочил към своя дом и е звъннал на Комбс.

„В къщата ми ли си?“ ,е попитал Мескуди.

Рапърът добави, че Комбс е отговорил: "Тук съм и те чакам."

Мескуди открил, че охранителните му камери са обърнати в неправилна посока, а коледните подаръци за семейството му са били претърсени. Кучето му било заключено в банята.

„Исках да се изправя срещу него, исках да се бия с него“, добави Мескуди, уточнявайки, че е съобщил за инцидента на полицията.

Коктейл Молотов

Kid Cudi says Diddy stood there like a “Marvel super villain” after his Porsche was firebombed‼️



Kid Cudi testified today about a 2011 incident after briefly dating Cassie. He says his home was broken into, security cams were tampered with, and his dog was locked in a bathroom… pic.twitter.com/jcQ1lgbJ3G — RapTV (@Rap) May 22, 2025

Няколко месеца по-късно, през януари 2012 г., той разкри, че колата му е била подпалена с коктейл Молотов. Мескуди получил телефонно обаждане от от човека, който гледал кучето му, който го информира, че колата му гори.

Той пристигнал на мястото и установил, че колата му е значително повредена, с дупка в покрива и експлозиви вътре. Прокурорите показаха снимки на овъгления интериор на автомобила в съда.

Мескуди обвини Комбс, че стои зад инцидента, докато магнатът по-късно отрече всякакво участие. Освен него, свидетелствала е и гримьорката Майла Моралес, която сподели, че е "страхувала за живота си" след като е видяла Вентура с наранявания, включително насинено око и разцепена устна.

Photos of Kid Cudi’s car, which were shown to the jury today during his testimony.



He alleges was set on fire by Diddy by a Molotov cocktail. And remember…arson was referenced in the indictment. https://t.co/cPv62A4IRg pic.twitter.com/66dtzDUQqx — Elizabeth Wagmeister (@EWagmeister) May 22, 2025

Ръководителят на хотел, в който Комбс често отседнал, също даде показания, описвайки почиствания след посещенията на рапъра, включително разлят восък от свещи и петна от бебешко олио.

Процесът ще бъде подновен във вторник следващата седмица, когато се очаква съдебните заседатели да чуят показания от Каприкорн Кларк, жената, която се е обадила на Мескуди, в момент, когато се твърди, че Комбс е нахлул в дома му.