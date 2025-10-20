Свят

Хатай под вода: Свлачища затвориха пътища, коли отнесени от пороен дъжд

Към момента екипи на жандармерията и пожарната продължават усилията си за спасяване на блокираните превозни средства

20 октомври 2025, 15:29
Хатай под вода: Свлачища затвориха пътища, коли отнесени от пороен дъжд
Източник: Istock

П роливни дъждове, които от снощи обхванаха южния турски окръг Хатай, предизвикаха наводнения и свлачища, а част от главните пътища в окръга бяха затворени за движение, съобщават турските медии. 

По информация на в. „Йени шафак“ най-силно засегнат е районът на град Паяс, където заради свлачище бе затворена част от магистралата Топраккале-Искендерун. На няколко места в окръга също се съобщава за реки, които са излезли от коритата си и са залели важни пътни артерии, прекъсвайки транспортните връзки между населените места. 

Граждани от окръга съобщават за отнесени от придошлите води превозни средства. Според разказа на един от тях водата бутнала бетонната ограда на къщата му и отнесла трите му автомобила на над 300 метра от нея, отбелязва сайтът Хаберлер. 

Към момента екипи на жандармерията и пожарната продължават усилията си за спасяване на блокираните превозни средства и отваряне на затворените пътища. В същото време местните власти обявиха, че училищата са затворени за един ден и предупредиха гражданите да избягват пътуванията заради високия риск от свлачища и наводнения. 

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
Проливни дъждове Наводнения Свлачища Хатай Турция Затворени пътища Спасителни екипи Прекъснат транспорт Отнесени превозни средства Затворени училища
Последвайте ни

По темата

Прокуратурата: Момчето, намушкано в софийски мол, е прободено в сърцето с 10-сантиметрово острие

Прокуратурата: Момчето, намушкано в софийски мол, е прободено в сърцето с 10-сантиметрово острие

Анджелина Джоли привлече вниманието с огромни татуировки в рокля с гол гръб

Анджелина Джоли привлече вниманието с огромни татуировки в рокля с гол гръб

Пробите за алкохол на загиналите край Созопол младежи са отрицателни

Пробите за алкохол на загиналите край Созопол младежи са отрицателни

Мистериозен горящ отпадък от Космоса се разби в Австралия

Мистериозен горящ отпадък от Космоса се разби в Австралия

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

pariteni.bg
„Шкодата“ на Румен Радев обра овациите, а Dongfeng си направи ПР

„Шкодата“ на Румен Радев обра овациите, а Dongfeng си направи ПР

carmarket.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, да направим семейен бюджет! – Добре. – Аз давам идеите, ти даваш парите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Носителите на наградите на „Репортери без граници“ за 2025 г. ще бъдат обявени в Париж на 15 ноември

Носителите на наградите на „Репортери без граници“ за 2025 г. ще бъдат обявени в Париж на 15 ноември

България Преди 23 минути

Номинираните за наградата за кураж са сръбският телевизионен канал N1 и петима журналисти от Буркина Фасо, Азербайджан, Филипини, Ел Салвадор и Палестина

Делегация на "Хамас" на ключови преговори в Кайро

Делегация на "Хамас" на ключови преговори в Кайро

Свят Преди 28 минути

Тръмп заяви, че примирието все още е в сила и обвини в предполагаеми нарушения "някои бунтовници" в "Хамас"

Футболен мач или сериал? Може и едновременно - с EON FULL от Vivacom

Футболен мач или сериал? Може и едновременно - с EON FULL от Vivacom

Технологии Преди 59 минути

Снимката е архивна

Две от най-големите земетресения в света изглежда се синхронизират

България Преди 1 час

Зоната на субдукция Каскадия – северно от Кейп Мендочино, Калифорния, където малката плоча Хуан де Фука се потапя под Северноамериканската плоча – не само че може да предизвика разрушителни земетресения с магнитуд 9+ и цунами, но вероятно ще задейства верижна реакция, включително и разлома Сан Андреас в Южна Калифорния

Осъдиха шофьор, убил двама души лятото на АМ "Тракия"

Осъдиха шофьор, убил двама души лятото на АМ "Тракия"

България Преди 1 час

Размерът на наложеното наказание лишаване от свобода е в размер шест години

4 години затвор за катастрофа между BMW и каруца с 4 жертви

4 години затвор за катастрофа между BMW и каруца с 4 жертви

България Преди 1 час

Подсъдимият се движил със скорост 116 км./ч., пред него в лявата част на дясната пътна лента се движила каруцата, в нарушение на правилата от ЗДвП, без светлоотразители и светещо тяло за движение през нощта

<p>Установиха нарушения на закона за еврото на летище &bdquo;Васил Левски&ldquo;</p>

Магазини на летище „Васил Левски“ в София с нарушения по евро закона, грозят ги глоби

България Преди 1 час

При установяване на повторно нарушение санкцията се увеличава и достига до 14 000 лева

<p>Зетят на Тръмп отново на дипломатическа мисия в Израел</p>

Кушнър се върна в Израел - зетят на Тръмп отново в ролята на посредник

Свят Преди 1 час

През септември 2025 г. Тръмп представи план за примирие в Газа, включващ постоянно прекратяване на огъня и освобождаване на всички заложници

<p>Хоспитализираха бивш футболист на &quot;Реал Мадрид&quot;</p>

Хоспитализираха бивш футболист на "Реал Мадрид", получил инфаркт

Свят Преди 1 час

Новината беше оповестена от FC de Rebellen

Правилото 3,5%: Могат ли 12 милиона души да свалят Тръмп?

Правилото 3,5%: Могат ли 12 милиона души да свалят Тръмп?

Свят Преди 1 час

Според правилото ако 3,5% от населението на една държава излязат на протести срещу режим, той неизбежно ще падне

"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури пари за служебни коли на Президентството

"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури пари за служебни коли на Президентството

Свят Преди 1 час

Това трябва да се случи с постановление на Министерския съвет

Високото кръвно: Развенчаваме най-честите митове за здравето на сърцето

Високото кръвно: Развенчаваме най-честите митове за здравето на сърцето

Любопитно Преди 2 часа

Избягал затворник уби двама души и рани други седем в Турция

Избягал затворник уби двама души и рани други седем в Турция

Свят Преди 2 часа

Сред пострадалите са двама полицейски служители

С два лева е поскъпнала потребителската кошница за седмица

С два лева е поскъпнала потребителската кошница за седмица

Пари Преди 2 часа

Продуктите от първа необходимост вече струват 97 лева

ВВС: Защо студентите по медицина предпочитат България пред Великобритания

ВВС: Защо студентите по медицина предпочитат България пред Великобритания

България Преди 2 часа

От обучение на английски, до агенции, които помагат с всяка битова нужда

ЕС прекратява напълно вноса на руски газ до края на 2027 г.

ЕС прекратява напълно вноса на руски газ до края на 2027 г.

Свят Преди 2 часа

Предвижда се правно обвързваща, поетапна забрана

Всичко от днес

От мрежата

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg
1

"Сиромашко" лято през ноември

sinoptik.bg

"Спри да се правиш на жертва": Първият съпруг на Дженифър Лопес я обвини в изневяра и лъжи

Edna.bg

Как един коментар в Instagram разпали враждата между Селена Гомес и Хейли Бийбър

Edna.bg

НА ЖИВО: Арда - Септември София, съставите

Gong.bg

Жестока трагедия застигна Стюърт Пиърс

Gong.bg

Убитото в мол дете било намушкано в сърцето

Nova.bg

Ще се радваме на „сиромашко” лято и през ноември

Nova.bg