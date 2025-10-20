Хатай под вода: Свлачища затвориха пътища, коли отнесени от пороен дъжд

П роливни дъждове, които от снощи обхванаха южния турски окръг Хатай, предизвикаха наводнения и свлачища, а част от главните пътища в окръга бяха затворени за движение, съобщават турските медии.
Today in Hatay, Turkey, heavy rain flooded homes, businesses, and roads, forcing the closure of part of the Toprakkale-İskenderun Highway.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 20, 2025
Firefighters and construction crews helped stranded people reach safety. pic.twitter.com/lMPp6SJg7H
По информация на в. „Йени шафак“ най-силно засегнат е районът на град Паяс, където заради свлачище бе затворена част от магистралата Топраккале-Искендерун. На няколко места в окръга също се съобщава за реки, които са излезли от коритата си и са залели важни пътни артерии, прекъсвайки транспортните връзки между населените места.
Yoğun yağışlar nedeniyle Kuzeytepe Mahallesi ve Sanayi Sitesi bölgelerinde taşkınlardan etkilenen alanlarda çalışmalar gerçekleştiriyoruz.— Antakya Belediyesi 🇹🇷 (@AntakyaBld) October 20, 2025
Tıkanan noktaları açarak su akışını sağlıyoruz.
Her koşulda Antakya için sahadayız. 💙 pic.twitter.com/C4Mc9Nl8xY
Граждани от окръга съобщават за отнесени от придошлите води превозни средства. Според разказа на един от тях водата бутнала бетонната ограда на къщата му и отнесла трите му автомобила на над 300 метра от нея, отбелязва сайтът Хаберлер.
OTOBAN ÇÖKTÜ İNSANLAR MAHSUR— Ersen Korkmaz (@demokratiskndrn) October 20, 2025
Dörtyol ve Payas'ta aşırı yağışlar nedeniyle an itibariyle otobanın çöktüğü, Trafik tıkandığı,insanların yolda mahsur kaldığı görüldü. pic.twitter.com/7XNcUcJLFh
Към момента екипи на жандармерията и пожарната продължават усилията си за спасяване на блокираните превозни средства и отваряне на затворените пътища. В същото време местните власти обявиха, че училищата са затворени за един ден и предупредиха гражданите да избягват пътуванията заради високия риск от свлачища и наводнения.