Две от най-големите земетресения в света изглежда се синхронизират

Ж ителите на западното крайбрежие на САЩ отдавна се страхуват от „Голямото земетресение“ – изглежда неизбежното масивно земетресение, което един ден ще удари там, където тихоокеанската тектонска плоча се среща с континенталната Северноамериканска плоча.

Добрата новина: според ново изследване, това очакване може да е нереалистично. Лошата новина: алтернативата? „Голямото Две“.

„Аз съм родом от района на залива,“ казва Крис Голдфингър, палеосеизмолог в Университета на Орегон и водещ автор на новото изследване. „Ако бях в родния си град Пало Алто и се случеше земетресение в Каскадия, мисля, че бих потеглил на изток. Според мен има много висок риск Сан Андреас да се активира след това.“

Точно така: зоната на субдукция Каскадия – северно от Кейп Мендочино, Калифорния, където малката плоча Хуан де Фука се потапя под Северноамериканската плоча – не само че може да предизвика разрушителни земетресения с магнитуд 9+ и цунами, но вероятно ще задейства верижна реакция, включително и разлома Сан Андреас в Южна Калифорния.

„Трудно е да се преувеличи какво би представлявало земетресение с магнитуд 9 в североизточния Пасифик,“ казва Голдфингър. „А възможността след това да последва земетресение по Сан Андреас е като от филм.“

Каскадия – веригата от събития

Фактът, че едното земетресение може да задейства другото, не е толкова изненадващ. Зоната на субдукция Каскадия е огромна – протяга се приблизително от Ванкувър до северна Калифорния, покривайки около 1 100 километра дължина. Поради този си размер, тя може да предизвика изключително големи земетресения.

По-важно от самия размер е как двете плочи се срещат. Плочата Хуан де Фука сега е „микроплоча“ – едва около 250 000 км², което е нищожно в сравнение със 75,9 млн. км² на Северноамериканската плоча или 103,3 млн. км² на Тихоокеанската плоча, които я притискат от двете страни. Но не винаги е била толкова малка: всъщност е един от последните останки на плочата Фаралон, която е била част от основата на огромния Пангаласийски океан, обгръщащ Пангей.

Останалата част от тази древна плоча вече е изчезнала – конкретно е била потопена под Северноамериканската плоча. Плочата Хуан де Фука продължава да се потапя и докато го прави, границата между двете плочи остава място на т.нар. мегатруст земетресения.

„Мегатруст земетресение е много голямо земетресение, което се случва в зона на субдукция, където една тектонска плоча се потапя под друга,“ обясняват от Earthquakes Canada. „Двете плочи постоянно се движат една към друга, но се ‘заключват’ там, където са в контакт. Накрая напрежението надвишава триенето между плочите и настъпва огромно мегатруст земетресение.“

Резултатът от този процес – както подсказва името – е земетресение по-голямо от всички други на Земята. „Последното земетресение в Каскадия се оценява на магнитуд 9,“ отбелязват от Earthquakes Canada. „Мегатруст земетресение в Чили през 1960 г. имаше магнитуд 9,5, а едно в Аляска през 1964 г. – магнитуд 9,2.“

Всичко това може да изглежда изненадващо, защото всъщност не размерът на бъдещото земетресение в Каскадия ще задейства активността на Сан Андреас – поне не директно.

Какво го причинява?

Голдфингър и екипът му не търсеха първоначално това откритие. Първоначалният им план беше просто да проведат сеизмични проучвания в северозападната част на Тихоокеанския регион, като пробиват и изследват седиментни ядра от океана, за да проучат дългосрочния геоложки запис.

Но когато един студент въведе грешни координати за следващата дестинация, екипът се озова на около 90 км на юг от планираната точка.

„Накрая се озовахме в северна Калифорния,“ казва Голдфингър. „Когато се събудих, бях доста ядосан. Но веднъж там, решихме да вземем ядро.“

Очакванията им бяха – нещо като геоложки „слоест десерт“: пластове седимент, натрупвани в продължение на 3 000 години. Разпръснати из района на северозападния Пасифик се намират „турбидити“ – слоеве седимент, създадени от силни събития като древни свлачища или пирокластични потоци.

Да се открият такива слоеве не би било необичайно. Но когато изследваха пробите, екипът беше озадачен: турбидитите изглежда „обърнати с пясъка отгоре“.

Най-простото обяснение се оказа вярно – всъщност не гравитацията е обърнала пластовете, а две турбидитни събития, едно върху друго, датирани чрез радиовъглеродни анализи, като някои от тях са се случили на интервали от само няколко минути.

„Светна лампичка,“ казва Голдфингър. „Разбрахме, че ако земетресението в Каскадия задейства слаб турбиден поток близо до Сан Андреас, а след това Сан Андреас се активира и предизвиква груб, пясъчен слой, се получава тази ‘обърната’ двойна стратиграфия.“

Синхронизирана сеизмология

Екипът заключава, че е малко вероятно тези двойни събития да се случват толкова често само по случайност. Може ли земетресенията в Каскадия да причиняват земетресения в Сан Андреас?

Отговорът изглежда е – да.

„Всичко е въпрос на синхронизация,“ обяснява Голдфингър. „Помислете за аналогово радио: то работи, защото ‘принуждавате един осцилатор да вибрира с честотата на другия’.“

По същия начин, когато тези разломи се синхронизират, единият може да активира другия и да предизвика земетресения по двойки.

С други думи: ако Каскадия удари, има голяма вероятност Сан Андреас да се активира скоро след това. И това би било катастрофално за Северна Америка.

„Ако земетресение настъпи само по един от разломите, страната ще се мобилизира за реагиране,“ казва Голдфингър. „Ако се случат и двете едновременно, Сан Франциско, Портланд, Сиатъл и Ванкувър ще се окажат в извънредна ситуация в съкратен времеви период.“

Единствената „добра“ новина – или по-скоро по-малко лоша – е, че живеещите около Сан Андреас могат да имат ранно предупреждение чрез земетресението в Каскадия. Освен това времевият интервал между земетресенията може да бъде значителен – дори десетилетия.

Въпреки това, новината не е обнадеждаваща за тези, които се надяват на спокойствие относно „Голямото земетресение“.

„Нашата готовност е ниска,“ казва Голдфингър. „Имаме дълъг път пред себе си и всички тези области са построени върху ‘тлеещи бомби’.“

Изследването е публикувано в списание Geosphere.