Наводнения, свлачища и земетресения удариха Турция

По информация на местните власти мост, намиращ се в района на градчето Ардешен, се е срутил

22 септември 2025, 22:02
Източник: iStock/GettyImages

П рез изминалото денонощие проливни дъждове предизвикаха наводнения и свлачища в турските окръзи Ризе, Трабзон, Артвин и Гиресун (Североизточна Турция), съобщава „Хюриет дейли нюз“. 

В окръг Ризе проливните дъждове са предизвикали преливането на няколко реки, както и множество свлачища, заради които достъпът до платото Айдер (основна туристическа атракция в района) е прекъснат.  

По информация на местните власти мост, намиращ се в района на градчето Ардешен, се е срутил, тъй като основите му са поддали под напора на водата. Съобщава се и за девет души, които са били спасени от блокиран от водната стихия автомобил. 

По-рано днес валията на Ризе Ихсан Селим Байдаш обяви, че през нощта на множество места са наредени превантивни евакуации, и призова жителите да останат бдителни. „Рискът от свлачища остава, особено в ниските места и крайречните райони“, предупреди Байдаш.

Тежко засегнати от дъждовете са и съседните на Ризе окръзи Трабзон и Артвин, както и в окръг Гиресун. Местните власти и в трите окръга съобщават за множество свлачища и наводнени райони, като в Артвин е рухнал исторически мост с три свода. От турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) съобщиха, че през нощта са проведени няколко операции по спасяване на хора от домовете им, които са били обхванати от водната стихия. 

Турският министър на семейството и социалните грижи Махинур Йоздемир Гьокташ обяви, че вече са отпуснати 4 милиона турски лири (около 82 000 евро) за посрещане на спешни нужди, а екипи за психологическа подкрепа са изпратени в региона.

Същевременно министърът на транспорта на Турция Абдулкадир Уралоглу, който посети Ризе днес, заяви, че в някои райони само за денонощие са регистрирани валежи, еквивалентни на 10 процента от средногодишните стойности.

„Фактът, че нямаме загуби на човешки живот, е облекчение за нас. Стихията наистина обхваща много широк район“, каза Уралоглу и подчерта, че екипи са изпратени на терен и работят за отваряне на затворените пътища. 

Земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер беше регистрирано в 12:02 ч. в района на град Съндъргъ в северозападния турски окръг Балъкесир, съобщи ТРТ „Хабер“, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). 

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра, като за момента няма данни за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението. 

По-силен трус с магнитуд 4,9 по Рихтер е бил регистриран малко след полунощ отново в района на Съндъргъ.

След земетресението от 6,1 по Рихтер на 10 август, при което загина един човек, а близо 30 други бяха ранени, вторичните трусовете в района на град Съндъргъ не спират. Наскоро турският сеизмолог проф. Шериф Баръш изказа предложение пред ТРТ, че вторичните трусове може да продължат около година.

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
