Футболен мач или сериал? Може и едновременно - с EON FULL от Vivacom

20 октомври 2025, 15:40
Футболен мач или сериал? Може и едновременно - с EON FULL от Vivacom
Източник: Vivacom

П ълната свобода на избор и удобство за цялото семейство с EON е тук. Докато едни следят любимия си спортен отбор със статистика на живо, други могат да избират сред богата селекция от разнообразни видео каталози - с Офертата на сезона от Vivacom с пакета EON FULL. Той идва на изключително достъпната цена от 11,45 € | 22,40 лв. на месец за първите 9 месеца. Феновете на спорта могат също да изберат безплатно един от пакетите - DiemaXtra или Max Sport Plus - за целия срок на договора. А оптичната мрежа на Vivacom осигурява страхотно клиентско изживяване с EON FULL за цялото семейство - с бърза скорост и стабилна връзка, независимо от капризите на времето.

„С новото супер предложение на Vivacom всеки член на семейството получава пълната свобода да гледа това, което обича – без прекъсвания и без компромиси. Чрез нашата оптична мрежа и пакети EON осигуряваме високотехнологично решение за клиентите, които не правят компромис с качеството“, казва Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Всеки клиент получава и Wi-Fi 6 рутер от последно поколение за срока на ползване на услугата, който осигурява максимално покритие и надеждност.

Клиентите на EON могат да се възползват и от впечатляващи функции като спортна статистика на живо с EON Sports Mode, специален режим за деца, сваляне и гледане на съдържание от видеотеката офлайн, и много други.

Пакетът EON LIGHT също дава възможност за един безплатен премиум спортен пакет по избор - DiemaXtra или Max Sport Plus, а EON PREMIUM включва и двата пакета.

Всеки може да се възползва от предимствата на офертата на Vivacom до 9 ноември. Повече информация за офертите вижте тук.

