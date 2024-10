Хан Канг спечели Нобеловата награда за литература за 2024 година

Н обеловата награда за литература за 2024 г. се присъжда на южнокорейската авторка Хан Канг, съобщи Матс Малм, постоянен секретар на Шведската академия.

BREAKING NEWS

The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z