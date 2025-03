„Хамас“ показа заложници и предупреди: „Времето изтича“

„Хамас“ пусна нов видеоклип, в който се твърди, че показва двама израелски заложници, държани от палестинската въоръжена групировка, които призовават израелското правителство да позволи на освободените заложници да говорят за условията на техния плен в разкъсваната от война Ивица Газа, съобщава Newsweek.

Клипът беше публикуван в понеделник от военното крило на „Хамас“, бригадите Ал-Касам, и показва двама мъже, които се идентифицират като „Затворник 21“, за който се смята, че е Йосеф Хаим Охана, и „Затворник 22“, за който се смята, че е Елкана Бобот. И двамата бяха отвлечени от музикалния фестивал Nova по време на изненадващата атака на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и са сред 59-те заложници, за които се смята, че все още се държат от групата.

Клипът идва почти седмица след като израелските отбранителни сили (IDF) подновиха ударите в Газа въпреки споразумението за прекратяване на огъня,

постигнато с „Хамас“ през януари.

„Ние, затворниците в Газа, искаме да ви разкажем за нашата ситуация“, каза Охана в клипа. „Искаме да знаете, че „Хамас“ не ни е карал да кажем това, че този видеоклип не е предназначен за психологическа война. Ние сме тези, които поискахме и молехме да бъдем чути. Моля, чуйте нашия глас“.

“I am prisoner number 21.” “I am prisoner number 22.”



Make no mistake. Hamas is numbering the Israeli hostages like the Nazis numbered Jews during the Holocaust to invoke the deepest Jewish trauma. It’s pure evil.



Say their NAMES: Elkana Bohbot. Yosef-Haim Ohana.



They are… pic.twitter.com/CyeQRTnrVj