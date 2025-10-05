Свят

Пожарникари свалиха парапланерист от 9-метрово дърво край Бузлуджа

Оплетена в клоните и въжетата на парапланера, жената остава в капан, безпомощна и на метри над земята

5 октомври 2025, 20:31
Пожарникари свалиха парапланерист от 9-метрово дърво край Бузлуджа
Източник: iStock/Getty Images

Л юбовта към екстремните спортове и пренебрегването на променливите метеорологични условия едва не костваха живота на млада жена днес в района под връх Бузлуджа. Благодарение на светкавичната и изключително професионална намеса на пожарникарите от Казанлък, инцидентът завърши без жертви и наранявания. 

Всичко започва като поредното адреналиново приключение. Младата жена излита с парапланер от обширните поляни под хижа „Тонзос“, надявайки се на вълнуващ полет над Стара планина. Скоро след издигането обаче, нещо във въздуха се обърква. Рязка промяна в термиките – топлите въздушни течения, които поддържат парапланера – превръща полета ѝ в неконтролируемо пропадане.

Парапланерист падна в подножието на Бузлуджа

Силният порив на вятъра я понася и я запраща право в короната на деветметрово дърво. Оплетена в клоните и въжетата на парапланера, жената остава в капан, безпомощна и на метри над земята.

Сигналът за бедствието веднага е подаден към Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Казанлък. На мястото на инцидента пристига екип, чиято подготовка се оказва ключова за щастливата развръзка. Оказва се, че пожарникарите от Казанлък са многократни шампиони в пожаро-приложните спортове – дисциплини, които изискват изключителна физическа сила, бързина и технически умения.

За тях спасяването на жената от височина се превръща не просто в рутинна задача, а в истинско предизвикателство, за което те са подготвени отлично. С помощта на специализирана техника и с координирани действия, спасителите успяват да достигнат до бедстващата жена, да я обезопасят и да я свалят на земята без нито една драскотина.

Почина парапланеристът, който пострада на Мусала

Макар и да завършва с щастлив край, този случай е поредното напомняне за опасностите, които крие планината, особено при нестабилно време. Безразсъдството и желанието за силни усещания на всяка цена можеха да доведат до фатален край не само за потърпевшата, но и за някой от спасителите, рискували живота си по стръмния терен.

На фона на преминаващия над страната студен атмосферен фронт, властите и планинските служби отправят настоятелен призив към всички любители на екстремните спортове: въздържайте се от рисковани начинания! Условията в планината са непредсказуеми и опасни. Нека любовта към адреналина не се превръща в причина за трагедия. Изчакайте стабилизиране на времето, защото един миг невнимание може да има необратими последици. 

Източник: БГНЕС    
Пожарникари Парапланеристка Спасяване Бузлуджа Казанлък Екстремни спортове Опасно време Планински инцидент Предупреждение Височинно спасяване
