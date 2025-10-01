България

Тръмп заплашва да уволни генерали „на място“, ако не му харесват

Тръмп засилва напрежението между цивилното и военното ръководство, заплашвайки да уволни генерали на момента и обявявайки край на политическата коректност в армията

1 октомври 2025, 13:17
Тръмп заплашва да уволни генерали „на място", ако не му харесват
Източник: Getty Images

П резидентът Доналд Тръмп заяви във вторник, че ще уволни американски военни лидери незабавно, ако ги сметне за неподходящи, засилвайки напрежението между цивилното и военното ръководство преди високопоставена среща на старши офицери, пише Newsweek.

Говорейки пред репортери на тревата пред Белия дом, преди да отпътува за Куантико, Вирджиния, Тръмп каза: „Ще се срещам с генерали, адмирали и лидери и ако някой не ми хареса, ще го уволня на място.“

Белият дом описва събирането като събитие за сплотяване на духа на армията, а Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет заявиха, че ще обявят промени в културата и структурата на армейската политика, включително стриктни изисквания за външен вид и физическа подготовка.

Тръмп потвърди, че иска да промени културата на лидерството в армията: „Трябва да имаме невероятни хора. Когато не са добри, когато не са нашите воини, знаете какво се случва? Казваме: Уволнявате се. Вън.“

Министърът на отбраната предупреди офицерите, които не са съгласни с посоката на администрацията: „Ако думите ми днес ви карат сърцето да потъне, направете честното – подайте оставка.“ Той добави, че някои офицери са били „възпитани в културата на предишните администрации“, която той нарече „Департамент на Уокизма“.

Хегсет обяви нови директиви, включително по-строги стандарти за физическа подготовка, ежедневни упражнения за всички войници и промяна в програмите на инспектората и равните възможности.

Тръмп заяви край на политическата коректност в армията и увери лидерите, че ги подкрепя: „Ние сме екип. Моето послание към вас е просто: Аз съм с вас. Подкрепям ви и като президент ще ви защитавам на 100 процента.“

Той също така заяви, че тази подкрепа се разпростира и върху полицията и пожарникарите.

Говорейки за външната политика на администрацията си, Тръмп обсъди Нобеловата награда за мир, твърдейки, че ако Хамас приеме мирен план, който той обяви с премиера на Израел Бенямин Нетаняху, той е разрешил осем международни конфликта за осем месеца.

Тръмп добави, че никой не е разрешавал толкова много конфликти, колкото той твърди, че е направил.

Демократът сенатор Крис Мърфи от Кънектикът коментира, че разходите за събирането на всички генерали в столицата са били „за да слушат тези странни глупости“.

Очаква се промяната на културата в армията да доведе до промени в правилника за поведение, процедурите за повишение и вътрешно напрежение сред офицерите поради новите изисквания за лоялност и дисциплина.

Доналд Тръмп Военно ръководство Уволнения в армията Армейски реформи Пит Хегсет Външна политика Нобелова награда за мир Политическа коректност Физическа подготовка Дисциплина в армията
