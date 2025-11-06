Нов изключително силен наркотик е отговорен за стотици смъртни случаи в САЩ и Европа

Н яколко милиграма, понякога погълнати без да се знае, са достатъчни, за да убият. Новият враг на здравните служби се нарича нитазен – синтетичен наркотик от семейството на опиоидите, 40 пъти по-силен от фентанила. Под формата на течност, прах или таблетки, този наркотик действа върху нервната система, предизвиквайки усещане за релаксация и еуфория.

Нитазените са синтезирани за първи път през 50-те години на миналия век от швейцарската химическа компания CIBA, която по-късно става Novartis. Първоначално изследователите са смятали, че създават заместител на морфина, но медицинското разрешение така и не е било дадено. Причината е силно пристрастяващият характер на таблетката и редицата свързани с нея странични ефекти: респираторна депресия, нарушения на съзнанието и висок риск от предозиране, настъпващо внезапно след приемането и застрашаващо живота.

Трудно е да се определи с точност кога нитазенът е преминал от лабораторията на черния пазар. Първите следи датират отпреди около 6 години, когато американските правоприлагащи органи са заловили пратка в Средния Запад. Оттогава са регистрирани смъртни случаи в Европа и отвъд Атлантическия океан. Във Франция Националната агенция за безопасност на лекарствата и здравните продукти (ANSM) забрани „производството, продажбата и употребата“ му през юли 2024 г., пише порталът Slate.

Молекула, разпространена из цяла Америка

Произвеждан в Мексико или в нелегални американски лаборатории от суровини, идващи от Азия, нитазенът днес е разпространен почти на цялата територия на САЩ. През 2023 г. 70% от регистрираните 105 000 смъртни случая от предозиране са свързани с опиоиди, главно с фентанил. Специалистите се опасяват, че нитазенът, който все още е в малки количества, може да се превърне в следващата голяма заплаха.

В Европа ситуацията също е тревожна. Пазарът на опиоиди остава исторически доминиран от хероина, който идва главно от Афганистан. С връщането на талибаните на власт през 2021 г. отглеждането на опиумна мак е забранено, което спира производството на основния компонент на бялото прахообразно вещество. С изчерпването на запасите от опиум потребителите могат да се обърнат към алтернативи като нитазен.

В интервю за „Уолстрийт Джърнъл“ Ванда Фелбаб-Браун, специалист по световната търговия с опиоиди в Brookings Institution във Вашингтон, предупреждава: „Ако големи престъпни групи, като албанската, турската, италианската или мексиканската мафия, се впуснат в доставката на нитазен в голям мащаб в Европа, може да станем свидетели на голяма здравна катастрофа“.

В доклада си за 2025 г. Европейската агенция по наркотиците изразява загриженост относно увеличаването на консумацията на нитазен. Агенцията сигнализира за „огнища на смъртност и остра токсичност“ още през 2023 г. във Франция, а след това и през 2024 г. в Германия. Естония също не е пощадена: смъртността, свързана с нитазен, се е увеличила с близо 50% между 2022 и 2023 г., достигайки 135 смъртни случая на милион души – шест пъти повече от средната стойност за Европа. Предвид този рязък скок, експертите виждат реален риск за следващите години. Те призовават правителствата да удвоят усилията си, преди нитазенът да се превърне в нова глобална заплаха.