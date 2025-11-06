Свят

Нов изключително силен наркотик е отговорен за стотици смъртни случаи в САЩ и Европа

Под формата на течност, прах или таблетки, този наркотик действа върху нервната система, предизвиквайки усещане за релаксация и еуфория

6 ноември 2025, 13:25
Нов изключително силен наркотик е отговорен за стотици смъртни случаи в САЩ и Европа
Източник: iStock

Н яколко милиграма, понякога погълнати без да се знае, са достатъчни, за да убият. Новият враг на здравните служби се нарича нитазен – синтетичен наркотик от семейството на опиоидите, 40 пъти по-силен от фентанила. Под формата на течност, прах или таблетки, този наркотик действа върху нервната система, предизвиквайки усещане за релаксация и еуфория.

Нитазените са синтезирани за първи път през 50-те години на миналия век от швейцарската химическа компания CIBA, която по-късно става Novartis. Първоначално изследователите са смятали, че създават заместител на морфина, но медицинското разрешение така и не е било дадено. Причината е силно пристрастяващият характер на таблетката и редицата свързани с нея странични ефекти: респираторна депресия, нарушения на съзнанието и висок риск от предозиране, настъпващо внезапно след приемането и застрашаващо живота.

Трудно е да се определи с точност кога нитазенът е преминал от лабораторията на черния пазар. Първите следи датират отпреди около 6 години, когато американските правоприлагащи органи са заловили пратка в Средния Запад. Оттогава са регистрирани смъртни случаи в Европа и отвъд Атлантическия океан. Във Франция Националната агенция за безопасност на лекарствата и здравните продукти (ANSM) забрани „производството, продажбата и употребата“ му през юли 2024 г., пише порталът Slate.

Молекула, разпространена из цяла Америка

Произвеждан в Мексико или в нелегални американски лаборатории от суровини, идващи от Азия, нитазенът днес е разпространен почти на цялата територия на САЩ. През 2023 г. 70% от регистрираните 105 000 смъртни случая от предозиране са свързани с опиоиди, главно с фентанил. Специалистите се опасяват, че нитазенът, който все още е в малки количества, може да се превърне в следващата голяма заплаха.

В Европа ситуацията също е тревожна. Пазарът на опиоиди остава исторически доминиран от хероина, който идва главно от Афганистан. С връщането на талибаните на власт през 2021 г. отглеждането на опиумна мак е забранено, което спира производството на основния компонент на бялото прахообразно вещество. С изчерпването на запасите от опиум потребителите могат да се обърнат към алтернативи като нитазен.

В интервю за „Уолстрийт Джърнъл“ Ванда Фелбаб-Браун, специалист по световната търговия с опиоиди в Brookings Institution във Вашингтон, предупреждава: „Ако големи престъпни групи, като албанската, турската, италианската или мексиканската мафия, се впуснат в доставката на нитазен в голям мащаб в Европа, може да станем свидетели на голяма здравна катастрофа“.

В доклада си за 2025 г. Европейската агенция по наркотиците изразява загриженост относно увеличаването на консумацията на нитазен. Агенцията сигнализира за „огнища на смъртност и остра токсичност“ още през 2023 г. във Франция, а след това и през 2024 г. в Германия. Естония също не е пощадена: смъртността, свързана с нитазен, се е увеличила с близо 50% между 2022 и 2023 г., достигайки 135 смъртни случая на милион души – шест пъти повече от средната стойност за Европа. Предвид този рязък скок, експертите виждат реален риск за следващите години. Те призовават правителствата да удвоят усилията си, преди нитазенът да се превърне в нова глобална заплаха. 

Източник: БГНЕС    
Нитазен Синтетични опиоиди Предозиране Смъртни случаи Наркотична зависимост Черен пазар Здравна криза Фентанил Забрана на наркотици Разпространение на наркотици
Последвайте ни
Здравният министър приема оставката на Обществения съвет за детската болница

Здравният министър приема оставката на Обществения съвет за детската болница

Суша, наводнения и бури - екологичната криза, пред която е изправен Иран

Суша, наводнения и бури - екологичната криза, пред която е изправен Иран

Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София

Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София

"Мис Германия" се оттегля от конкурса "Мис Вселена 2025": Ето защо

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

pariteni.bg
Китайският автомобилен гигант Chery влиза в България

Китайският автомобилен гигант Chery влиза в България

carmarket.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 7 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 6 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 7 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 6 часа

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Музеят „Лувър”

Кражбата на века: Обрали Лувъра с парола „Лувър“

Свят Преди 17 минути

Единствената камера, инсталирана отвън пред галерия „Аполон“, е била насочена на запад и не е покривала прозореца, през който крадците влезли и излезли

България и РСМ подписаха споразумението за изграждане на железопътен тунел

България и РСМ подписаха споразумението за изграждане на железопътен тунел

България Преди 24 минути

Украйна удари Русия със 75 дрона: Има убит във Волгоград, спряха полети

Украйна удари Русия със 75 дрона: Има убит във Волгоград, спряха полети

Свят Преди 1 час

Украйна потвърди, че е нанесла удари по руска база за дронове Shahed в Донецк и нефтени съоръжения в Крим

,

ЕС оряза климатичните си цели

Свят Преди 1 час

Непосредствено преди Световната конференция по климата в Бразилия министрите на околната среда от ЕС определиха климатичните цели до 2040 година

<p>Трима тайконавти заседнаха в Космоса&nbsp;след удар с неизвестен обект&nbsp;</p>

Трима тайконавти заседнаха в Космоса, след като неизвестен обект удари капсулата им за връщане

Свят Преди 1 час

Те трябваше да се върнат на Земята на 5 ноември, но пътуването им към дома беше отложено, след като беше открито увреждане на корпуса

Анджелина Джоли посети деца в Украйна, облечена в бронежилетка

Анджелина Джоли посети деца в Украйна, облечена в бронежилетка

Любопитно Преди 1 час

Според местни медии, тя е посетила родилно отделение, детска болница и е играла с децата в помещение, пълно с играчки

Британският министър на отбраната: Тръмп може да доведе Путин на масата за преговори

Британският министър на отбраната: Тръмп може да доведе Путин на масата за преговори

Свят Преди 1 час

Джон Хийли твърди, че бившият американски президент има потенциала да убеди Москва да започне мирни разговори за Украйна

Снимката е илюстративна

Пияна французойка хвърли куче от 6-ия етаж в Несебър

България Преди 1 час

Жената заявила, че причината да хвърли кучето от балкона била, че то е болно

Пеевски: Обжалвам американската санкция, когато приключи тя, ще приключи и английската

Пеевски: Обжалвам американската санкция, когато приключи тя, ще приключи и английската

България Преди 2 часа

„Аз работя само по закон”, подчерта лидерът на „ДПС-Ново начало”

Разбиха група за трафик на мигранти, използвали фалшиви полицейски униформи

Разбиха група за трафик на мигранти, използвали фалшиви полицейски униформи

България Преди 2 часа

„Освен пари в жилищата намерихме и дрехи, които са направени така, че да наподобяват полицейски"

<p>Бившият ментор на Макрон: Той е най-лошият президент на Франция</p>

Бившият ментор на Макрон с остри критики: Най-лошият президент на Франция

Свят Преди 2 часа

Ален Минк обвинява френския лидер в нарцисизъм и "отричане на реалността"

„Толкова съм ядосана“: Кристен Стюарт избухна срещу неравенството в Холивуд

„Толкова съм ядосана“: Кристен Стюарт избухна срещу неравенството в Холивуд

Любопитно Преди 2 часа

Звездата от „Здрач“ произнесе страстна реч на женски обяд в Лос Анджелис, организиран от организацията, стояща зад наградите „Оскар“

Кола се удари в диво прасе на пътя край Симеоновград, 20-годишен е с опасност за живота

Кола се удари в диво прасе на пътя край Симеоновград, 20-годишен е с опасност за живота

България Преди 2 часа

Пробите ѝ за алкохол и наркотици на водачката са отрицателни

Жалби стопират плановетe за предотвратяване на кризата с боклука в София

Жалби стопират плановетe за предотвратяване на кризата с боклука в София

България Преди 2 часа

Това означава, че кризата, която вече е факт в „Люлин“ и „Красно село“, може да се прехвърли и към източните части на града

Награда от Путин за германски диригент предизвика политическа буря в Берлин

Награда от Путин за германски диригент предизвика политическа буря в Берлин

Свят Преди 2 часа

Германският пианист и диригент Юстус Франц е подложен на остри критики за това, че прие орден лично от Владимир Путин

Драгомир Стойнев за бюджета: Работодателите да се върнат на масата за разговори

Драгомир Стойнев за бюджета: Работодателите да се върнат на масата за разговори

България Преди 2 часа

Притеснени сме от липсата на диалог, отбеляза председателят на ПГ на "БСП – Обединена левица"

Всичко от днес

От мрежата

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Кендъл Дженър посрещна 30 гола (СНИМКИ)

Edna.bg

Когато дързостта изпревари естетиката: модният пропуск на Бианка Ченсори

Edna.bg

Две нови имена в състава на България

Gong.bg

Не пропускайте! Gong.bg излъчва Уест Хем - Бърнли и още топ мачове

Gong.bg

Разбиха група, превозвала с униформи на полицаи и граничари мигранти към Сърбия (ВИДЕО)

Nova.bg

Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка

Nova.bg