Германски ученици показват нацистки жестове в Аушвиц

Г ермански гимназисти предизвикаха възмущение, след като направиха правят в концентрационния лагер Аушвиц и крещяха националистически лозунги в Берген-Белзен в два отделни инцидента, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Ученици от училище в западния град Билефелд, на възраст 14 и 15 години, бяха чути да пеят „Германия за германците, чужденците вън“ на мемориала Берген-Белзен. Песента е популярна сред неонацистите. Учениците от училище Хелмхолц бяха изправени пред служители на мястото миналото лято, но инцидентът става публично достояние едва сега, съобщава The Times.

Директорът Йоаким Хелд каза, че замесените ученици са били дисциплинарно наказани, но не и изключени. Той каза пред обществената телевизия WDR:

„Това е проблем за обществото като цяло. Подобни инциденти ни се случват по-често, отколкото ни се иска“.

Около 52 000 души са били убити в концентрационния лагер Берген-Белзен близо до Хановер по време на нацисткия режим – включително Ане Франк.

При отделен инцидент в Аушвиц четирима ученици от училище в източния град Гьорлиц бяха заснети да правят жест с ръка „ОК“, сигнал, правен от неонацистите. Снимката е направена през март, но беше съобщена едва тази седмица, след като снимката се появи в един от акаунтите на ученика в Instagram. Говорител на гимназията Scultetus каза, че четиримата ученици са били дисциплинарно наказани.

German police launched a probe into 4 German teenagers after they posed for a photo in front of Auschwitz while making a hand sign that the police claims could be interpreted as "white power"



The 9th graders from Görlitz border claim they were making the "okay" hand gesture. pic.twitter.com/QsX1iQgO0h