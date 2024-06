Белият дом: Г-7 се надява да постигне споразумение за помощта за Украйна

Б елият дом заяви, че Г-7 е постигнала "много добър" напредък по отношение на споразумение за използване на замразените руски активи в помощ на Украйна и че лидерите "се надяват" да постигнат споразумение още днес в рамките на срещата си в Италия, предаде Франс прес.

"Има много добър напредък в дискусиите между делегациите за постигане на споразумение", каза пред журналисти съветникът по националната сигурност на Белия дом Джейк Съливан, който придружава президента на САЩ Джо Байдън.

"Надяваме се, че до срещата на лидерите днес да имаме обща визия", добави съветникът, предвид това, че държавните и правителствените ръководители на най-богатите държави в света предстои да проведат разговори с украинския президент Володимир Зеленски.

Япония: Г-7 ще остане единна в своята твърда подкрепа за Украйна

Под италианското председателство лидерите от Г-7 (САЩ, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Канада и Япония) се събират в луксозния морски курорт Борго Егнация в Пулия, Южна Италия.

САЩ оказват натиск върху страните от Г-7 да се съгласят на мегазаем от около 50 млрд. долара, гарантиран от бъдещите лихви, генерирани от руските активи, замразени след началото на инвазията в Украйна през февруари 2022 г., които възлизат на 300 млрд. евро.

Страните от Европейския съюз вече приеха споразумение в началото на май за изземване на приходите от замразените руски активи, които да бъдат използвани за въоръжаване на Украйна и които са на стойност между 2,5 и 3 млрд. евро годишно.

Biden, Zelensky to sign 10-year U.S.-Ukraine security deal at G-7 summit - The Washington Post https://t.co/QEeLkw7nVe — James Tobyne (任翔) (@JamesTobyne) June 13, 2024

Според Съливан делегациите все още работят по подробностите, включително броя на участващите държави и финансовия механизъм, който ще се използва.

"Италианското председателство (на Г-7) свърши много добра работа, за да събере всички около масата", каза той.

"Общите насоки са определени, но някои детайли все още трябва да бъдат уточнени от експертите по точен график", обясни Съливан.

Байдън също така се очаква да проведе лична среща със Зеленски в кулоарите на срещата на върха на Г-7, за да подпише американско-украинско споразумение за сигурност. След това двамата лидери ще дадат съвместна пресконференция.

България ще се присъедини към страните от Г-7 за оказване на подкрепа на Украйна

Италианският премиер Джорджа Мелони, чиято страна е ротационен председател на Г-7 през 2024 г., посреща днес останалите лидери от Голямата седморка на среща на върха в луксозния курортен комплекс Борго Еняция в южната италианска област Пулия. Там лидерите на Г-7 ще останат до 15 юни, като по време на срещата на върха те ще се фокусират върху важни глобални въпроси.

Мелони е домакин на срещата в момент, в който тя укрепи позициите си в Италия, а и в Европа след евроизборите, на които нейната партия се утвърди като първа италианска политическа сила, отбелязват италиански издания. Мелони е и единствената от европейските лидери в Г-7, чиято власт в момента не е подложена на вътрешни изпитания. Сред останалите европейски лидери на Г-7 са британският премиер и консерватор Риши Сунак, който се очаква да има сериозни проблеми на парламентарните избор през юли, след като допитванията показват преднина на лейбъристите, френският президент Еманюел Макрон, чиято партия „Ренесанс“ беше победена на евровота във Франция от крайната десница „Национален сбор“ на Марин Льо Пен и той беше принуден да разпусне парламента и да насрочи нови избори за края на юни, и германският канцлер Олаф Шолц, чиято партия се представи незавидно зле на евровота в родината си, година преди германския парламентарен вот.

𝐌𝐨𝐫𝐞 𝐀𝐢𝐝 𝐭𝐨 𝐔𝐤𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞! 🇺🇦



Major world leaders of the G7 countries are expected to approve billions of US dollars in aid for Ukraine at their meeting in Italy today.



The assistance is aimed at revitalizing Ukraine's rapidly declining economy, with a portion also… pic.twitter.com/n1XYDhDLaE — Dodoma Digest (@DodomaDigest) June 13, 2024

В допълнение на срещата в Борго Еняция присъстват и лидерът на САЩ Джо Байдън, чийто син преди броени дни беше признат за виновен по съдебно дело, японският премиер Фумио Кишида, който се бори за политическо оцеляване след поредица от вътрешнополитически скандали и премиерът на Канада Джъстин Трюдо, който също отчита намаляваща популярност в родината си.

Според редица италиански издания сега в най-силна позиция измежду лидерите в Г-7 е домакинът на срещата на върха Мелони.

В топлата атмосфера на живописната Пулия Мелони ще се опита да намали лошото настроение на своите гости от Голямата седморка с тържествена официална вечеря с традиционни местни блюда, отбелязва „Месаджеро“. Тази вечер в 21 ч. (22 ч. българско време) в крайбрежния замък на Бриндизи гостите ще бъдат приети от президента на Италия Серджо Матарела и от италианската „първа дама“, дъщерята на Матарела – Лаура. Там ще бъде и официалната вечеря с четиристепенно меню. То ще включва скорпид със сушени домати и ароматни билки и подправки, с гарнитура от пулийски краставици и доматчета от пулийския природен парк Торе Гуачето, тортели с плънка от рибата морска лястовица, жулиени от пушен лефер, филе от зубан с бадеми от пулийското градче Торито, гарнирани с бурата от пулийския град Андрия с поръска от счукани тарали и с череши от пулийското градчето Мурдже.

Всичко това ще бъде придружавано от местни вина, включително и такива от пулийската винарна на известния телевизионен водещ Бруно Веспа, в чийто предавания редовно гостува Мелони. Накрая ще бъде поднесено пулийско кафе "Фади".

Менюто за официалната вечеря, а и за всички обеди и вечери след това ще е дело на Масимо Ботура, който е кулинарен виртуоз и главен готвач на ресторанта „Остерия Франческана“ в град Модена, отличен с три звезди „Мишлен“.

Иначе програмата в дискусиите днес на лидерите на Г-7 включва три работни сесии, на които лидерите ще говорят за развитието и климатичните промени в Африка, за Близкия изток и за войната в Украйна. Утре ще има още три работни сесии, посветени на миграцията, на Индо-тихоокеанския регион, на икономическата сигурност, на енергетиката, на африканско-средиземноморския регион и на изкуствения интелект.

“Except for Ms. Meloni herself, every one of the leaders is arriving at the meeting beleaguered, embattled or endangered — an ill-starred convergence that speaks to the political tremors rattling across the West.” @nytimes on G-7 pic.twitter.com/0xny8YL3AT — SAAY #Eritrea (@saayEritrea) June 13, 2024

Във втория ден на срещата ще има неофициална вечеря за лидерите. Третият ден ще приключи с пресконференция по обед местно време и с обща декларация. Във форума ще се включи и папа Франциск. ЕС е представляван на срещата от председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и от председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Лидерите ще си направят и най-малко две групови снимки.

