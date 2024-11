Почина 20-годишен футболен играч

И грач по американски футбол е починал месец след като е ударил с глава футболната топка по време на колежански мач.

Медрик Бърнет-младши играе за университета „Алабама Ей енд Ем“ срещу университета „Алабама Стейт“ на 26 октомври - ден преди рождения си ден - когато се случва тежката контузия.

Сестра му съобщи на страницата му в GoFundMe, че 20-годишният лайнбекър е имал „няколко мозъчни кръвоизлива“ след сблъсъка в Бирмингам, град в югоизточната част на американския щат.

