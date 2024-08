Почина германският футболен треньор Кристоф Даум

Б ившият германски футболен треньор Кристоф Даум почина на 70 години след дълга битка с рака, съобщават световните агенции, цитирайки семейството му.

Близките на Даум казаха, че той е издъхнал в събота "заобиколен от семейството си".

След като беше диагностициран с рак през 2022-а, Даум първоначално се оттегли от обществения живот, но по-късно се върна в светлината на прожекторите.

Bayer 04 Leverkusen mourns the loss of Christoph Daum.



The former Werkself coach died on Saturday at the age of 70. The news of his death has left Bayer 04 deeply saddened. Our thoughts are with his family.



Daum will be remembered for leading the club to three runner-up… pic.twitter.com/prvDUfBiKr