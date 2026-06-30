Свят

Франция обяви 300 починали повече в горещата вълна през май

Предполага се, че по време на следващата гореща вълна, започнала на 20 юни, е имало около 1000 смъртни случая повече от обичайното

Николай Киров Николай Киров

30 юни 2026, 16:47
Франция обяви 300 починали повече в горещата вълна през май
Източник: iStock/GettyImages

Ф ренските здравни власти съобщиха във вторник, че по време на петдневната гореща вълна през май – първата за годината в страната, смъртните случаи са били с поне 300 повече от очакваното.

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„Отчетохме 300 допълнителни смъртни случая, което съответства на увеличение на смъртността от близо 14 процента“, заяви Каролин Семай, генерален директор на „Обществено здраве Франция“.

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Семай добави, че смъртните случаи се дължат на всички причини, взети заедно, и не са непременно свързани с повишените температури.

Предполага се, че по време на следващата гореща вълна, започнала на 20 юни, във Франция е имало около 1000 смъртни случая повече от обичайното.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Франция гореща вълна
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