Време за бивши и емоционален хаос: Какво носи Ретроградният Меркурий на всяка зодия

В реме е да затегнете коланите и да премислите добре всичко, което казвате или изпращате като съобщение. Космическият терорист – Ретроградният Меркурий – отново е тук, за да обърка плановете ни, да провали технологиите и да върне бившите партньори в живота ни. Този път транзитът разклаща емоционалните ни устои, тъй като засяга семейните и личните отношения.
Критичният период:
Космическият хаос официално започна на 27 юни и ще продължи с пълна сила до 23 юли. През тези седмици Меркурий се движи назад в знака на Рака, което означава, че емоциите ще вземат връх над разума.
Ето какво трябва да очаква всяка зодия през този бурен период:
Огнен сблъсък и кариерни обрати
- Овен: Вниманието ви се пренася изцяло върху дома и семейството. Възможни са битови аварии или недоразумения с роднини. Не подписвайте договори за недвижими имоти точно сега.
- Лъв: Меркурий ви застига в сектора на тайните и подсъзнанието. Време е за изолация и преосмисляне. Сънищата ви ще бъдат ярки, а стари страхове може да изплуват на повърхността.
- Стрелец: Периодът ще тества финансовите ви взаимоотношения – споделени ресурси, банкови заеми или наследства. Проверявайте детайлно банковите си извлечения и избягвайте големи инвестиции.
Земна стабилност под въпрос
- Телец: Комуникацията с най-близкия ви кръг от хора – братя, сестри и съседи – ще бъде подложена на изпитание. Имайте едно на ум с техниката и автомобила, възможни са неочаквани повреди.
- Дева: Тъй като Меркурий е ваш управител, вие винаги усещате влиянието му силно. Сега той ще обърка плановете ви с приятели и дългосрочните ви цели. Стари проекти или забравени познати ще напомнят за себе си.
- Козирог: Големият удар е в сектора на партньорствата (лични и бизнес). Очаквайте сериозни разговори и изясняване на отношенията с половинката. Не е изключено "призрак" от миналото да поиска втори шанс.
Златното правило на периода: Не купувайте нова техника, правете архив на важната информация и бройте до 10, преди да изпратите гневен имейл!
Въздушните знаци нащрек за парите и думите
- Близнаци: Вашият управител се движи ретроградно в сектора на финансите ви. Възможни са забавяния на плащания или изплуване на стари дългове. Преразгледайте бюджета си, но не започвайте нова работа сега.
- Везни: Промените и объркванията ще засегнат кариерата и репутацията ви. Проектите в службата може да зациклят, а разговорите с шефовете ще изискват огромно търпение.
- Водолей: Време е да обърнете внимание на здравето и ежедневните си навици. На работното място ще цари хаос от недоразумения с колеги. Проверявайте задачите си по два пъти.
Воден емоционален катарзис
- Рак: Ретроградният Меркурий е във вашия знак, което означава, че вие сте в епицентъра на бурята. Ще се чувствате неразбрани и свръхемоционални. Използвайте времето за преоткриване на себе си, а не за драстични промени във визията.
- Скорпион: Пътуванията в чужбина и плановете за образование може да се объркат. Бъдете готови за закъснения по летищата. Идеален момент да завършите курс, който сте отлагали.
- Риби: Транзитът удря сектора на любовта, творчеството и децата. Творческо засушаване или завръщане на стара любовна тръпка са най-вероятните сценарии за вас. Пазете се от драма в личния живот.