Време за бивши и емоционален хаос: Какво носи Ретроградният Меркурий на всяка зодия

В реме е да затегнете коланите и да премислите добре всичко, което казвате или изпращате като съобщение. Космическият терорист – Ретроградният Меркурий – отново е тук, за да обърка плановете ни, да провали технологиите и да върне бившите партньори в живота ни. Този път транзитът разклаща емоционалните ни устои, тъй като засяга семейните и личните отношения.

Критичният период:

Космическият хаос официално започна на 27 юни и ще продължи с пълна сила до 23 юли. През тези седмици Меркурий се движи назад в знака на Рака, което означава, че емоциите ще вземат връх над разума.

Ето какво трябва да очаква всяка зодия през този бурен период:

Огнен сблъсък и кариерни обрати

Овен: Вниманието ви се пренася изцяло върху дома и семейството. Възможни са битови аварии или недоразумения с роднини. Не подписвайте договори за недвижими имоти точно сега.

Вниманието ви се пренася изцяло върху дома и семейството. Възможни са битови аварии или недоразумения с роднини. Не подписвайте договори за недвижими имоти точно сега. Лъв: Меркурий ви застига в сектора на тайните и подсъзнанието. Време е за изолация и преосмисляне. Сънищата ви ще бъдат ярки, а стари страхове може да изплуват на повърхността.

Меркурий ви застига в сектора на тайните и подсъзнанието. Време е за изолация и преосмисляне. Сънищата ви ще бъдат ярки, а стари страхове може да изплуват на повърхността. Стрелец: Периодът ще тества финансовите ви взаимоотношения – споделени ресурси, банкови заеми или наследства. Проверявайте детайлно банковите си извлечения и избягвайте големи инвестиции.

Земна стабилност под въпрос

Телец: Комуникацията с най-близкия ви кръг от хора – братя, сестри и съседи – ще бъде подложена на изпитание. Имайте едно на ум с техниката и автомобила, възможни са неочаквани повреди.

Комуникацията с най-близкия ви кръг от хора – братя, сестри и съседи – ще бъде подложена на изпитание. Имайте едно на ум с техниката и автомобила, възможни са неочаквани повреди. Дева: Тъй като Меркурий е ваш управител, вие винаги усещате влиянието му силно. Сега той ще обърка плановете ви с приятели и дългосрочните ви цели. Стари проекти или забравени познати ще напомнят за себе си.

Тъй като Меркурий е ваш управител, вие винаги усещате влиянието му силно. Сега той ще обърка плановете ви с приятели и дългосрочните ви цели. Стари проекти или забравени познати ще напомнят за себе си. Козирог: Големият удар е в сектора на партньорствата (лични и бизнес). Очаквайте сериозни разговори и изясняване на отношенията с половинката. Не е изключено "призрак" от миналото да поиска втори шанс.

Златното правило на периода: Не купувайте нова техника, правете архив на важната информация и бройте до 10, преди да изпратите гневен имейл!

Въздушните знаци нащрек за парите и думите

Близнаци: Вашият управител се движи ретроградно в сектора на финансите ви. Възможни са забавяния на плащания или изплуване на стари дългове. Преразгледайте бюджета си, но не започвайте нова работа сега.

Вашият управител се движи ретроградно в сектора на финансите ви. Възможни са забавяния на плащания или изплуване на стари дългове. Преразгледайте бюджета си, но не започвайте нова работа сега. Везни: Промените и объркванията ще засегнат кариерата и репутацията ви. Проектите в службата може да зациклят, а разговорите с шефовете ще изискват огромно търпение.

Промените и объркванията ще засегнат кариерата и репутацията ви. Проектите в службата може да зациклят, а разговорите с шефовете ще изискват огромно търпение. Водолей: Време е да обърнете внимание на здравето и ежедневните си навици. На работното място ще цари хаос от недоразумения с колеги. Проверявайте задачите си по два пъти.

Воден емоционален катарзис