МОН с ново улеснение: Интерактивна карта помага при избора на гимназия в София

И нтерактивна карта ще подпомага седмокласниците в столицата при избора им на гимназия и в кандидатстването за осми клас. Новият дигитален инструмент, разработен от Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град, събира на едно място най-важната информация за приема след седми клас и улеснява избора на училище за учебната 2026/2027 година. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

В интерактивната карта на училищата в столицата, достъпна чрез Google Maps, с едно натискане върху избрано училище кандидатите и техните родители могат да видят местоположението на училището, линк към официалния му сайт, паралелките, за които се осъществява прием през новата учебна година, и начина на балообразуване за всеки профил и професия, включително кои резултати от националното външно оценяване и кои оценки от свидетелството за основно образование участват при формирането на състезателния бал.

Обявиха резултатите от първото класиране за гимназиите

За улеснение на кандидат-гимназистите е подготвена и пътна карта на кандидатстването. Тя представя в последователен и лесен за проследяване вид всички основни етапи на приема, сроковете за кандидатстване и класиране, както и правилата за изчисляване на състезателния бал.

Източник: БТА

В сайта на РУО в София-град е публикувана и подробна Excel справка, в която информацията е организирана по видове училища, профили и професии. Така кандидатите могат лесно да сравняват различните възможности и да направят информиран избор според своите интереси и резултати.

Наръчник обяснява всяка стъпка до гимназиите

Всички материали са достъпни в раздела „За учениците“ - „Прием в осми клас“ на официалния сайт на РУО в София-град, информират от МОН.

Министерството на образованието и науката публикува вчера резултатите от националното външно оценяване в края на седми и десети клас, съобщи пресцентърът на ведомството.