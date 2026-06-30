България

Разследват мъж за блудство с две деца край София

В хода на разследването са извършени претърсване и изземване в жилищен имот

Николай Киров Николай Киров

30 юни 2026, 16:10
Разследват мъж за блудство с две деца край София
Източник: iStock

Р айонна прокуратура - Костинброд разследва 42-годишен мъж за блудство спрямо малолетни лица. Досъдебното производство е образувано в РУ-Своге, съобщиха от прокуратурата.

В хода на разследването са извършени претърсване и изземване в жилищен имот, при които са открити и са иззети вещи, които имат значение за предмета на доказване. Разпитани са свидетели.

Задържаха мъж за блудство с 12-годишно момиче в София

До момента е установено, че на 28.06.2026 г. в населено място в Софийска област са извършени блудствени действия спрямо две малолетни лица – момче на 9 години и момиче на 7 години.

Престъпното деяние е осъществявано в продължение на определен период от време в домашна среда, като са използвани отношения на доверие и зависимост с пострадалите.

Днес, 30.06.2026 г., с постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Обвинението е за тежко умишлено престъпление, отличаващо се с висока степен на обществена опасност както с оглед характера на деянието, така и предвид особената уязвимост на пострадалите. Налице е реална опасност обвиняемият да въздейства върху малолетните пострадали и върху други свидетели по делото, което би затруднило разкриването на обективната истина.

Наблюдаващият прокурор ще внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Задържаха мъж за блудство с малки деца в Казанлък

Предстои извършването на допълнителни действия по разследването, включително разпит на малолетните пострадали в специализирано помещение тип „Синя стая“ при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Ще бъдат назначени експертизи, извършен оглед и анализ на съдържанието на иззет мобилен телефон, както и ще бъдат събрани и други относими доказателства.

За престъплението законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 15 години.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
Костинброд блудство малолетни лица Районна прокуратура
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Криза в небето на България, изтребител ескортира пътнически самолет

Криза в небето на България, изтребител ескортира пътнически самолет

От утре

От утре "Лукойл" ще може да купува нефт от всички в Швейцария

Франция обяви 300 починали повече в горещата вълна през май

Франция обяви 300 починали повече в горещата вълна през май

Румен Радев предлага Пламен Тончев за председател на ДАНС

Румен Радев предлага Пламен Тончев за председател на ДАНС

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg
Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли
Ексклузивно

Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли

Преди 18 часа
Украйна свали най-новия руски дрон
Ексклузивно

Украйна свали най-новия руски дрон

Преди 19 часа
Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен
Ексклузивно

Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен

Преди 1 ден
Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой
Ексклузивно

Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Приеха одити на социалната сфера, МФ и АПИ

Приеха одити на социалната сфера, МФ и АПИ

България Преди 1 час

Одитната институция ще има задължението да извърши одитите в срок до 30 септември

Германия задържа мъж, искал на наложи нацистки режим в Румъния

Германия задържа мъж, искал на наложи нацистки режим в Румъния

Свят Преди 1 час

Той публикувал инструкции за правене на отрови и взривни вещества, както и за коктейли „Молотов“ и коли-бомби

КЕВР вдигна цената на природния газ с близо 6%

КЕВР вдигна цената на природния газ с близо 6%

България Преди 2 часа

Утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители

Тежък инцидент в Костинброд: Камион прегази работник в складова база, мъжът е с опасност за живота

Тежък инцидент в Костинброд: Камион прегази работник в складова база, мъжът е с опасност за живота

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал вчера в складова база на фирма. Пострадалият мъж е настанен в болница

МОН с ново улеснение: Интерактивна карта помага при избора на гимназия в София

МОН с ново улеснение: Интерактивна карта помага при избора на гимназия в София

България Преди 3 часа

Новият инструмент на РУО показва училищата, профилите, начина на балообразуване и сроковете за кандидатстване след седми клас

Онлайн пазаруване

Ново мито за онлайн пратките от 1 юли: ще плащаме ли повече за поръчки извън ЕС

България Преди 3 часа

Таксата от 3 евро засяга малките пратки до 150 евро, а поръчки, направени през юни, също може да попаднат в новия режим

Важно за пенсиите от 1 юли: Спират COVID добавката, но влиза в сила увеличение

Важно за пенсиите от 1 юли: Спират COVID добавката, но влиза в сила увеличение

България Преди 3 часа

Това е и датата, от която осъвременяването с 7,8% на пенсиите по т. нар. „швейцарско правило“ ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 г.

Година в рая: Джеф Безос и Лорън Санчес отпразнуваха първата си годишнина от сватбата

Година в рая: Джеф Безос и Лорън Санчес отпразнуваха първата си годишнина от сватбата

Любопитно Преди 3 часа

Милиардерът Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес отбелязаха първата година от пищната си сватба на борда на 126-метровата си суперяхта Koru край Фиджи. Междувременно 56-годишната Лорън разпали слухове, че двамата планират да имат общо дете

<p>Нови разкрития за експлозията в Монако -&nbsp;вече има разследване за опит за убийство</p>

Взривът в Монако не е терористичен акт, започна разследване за опит за убийство

Свят Преди 3 часа

Прокуратурата съобщи, че има само един заподозрян, който все още не е идентифициран, след експлозията с трима ранени.

Стара Загора, София и Варна посрещат Smart Face тази седмица

Стара Загора, София и Варна посрещат Smart Face тази седмица

Любопитно Преди 3 часа

Борис Христов, Екатерина Лазаревска и Dim4ou влизат в “Звездния рунд"

<p>Русия търси гориво зад граница, но крие с кого преговаря</p>

Кремъл отказа да разкрие с кои страни води преговори за внос на гориво

Свят Преди 3 часа

Дмитрий Песков потвърди, че Русия поддържа контакти, но заяви, че информацията няма да бъде оповестявана

ГЕРБ отхвърли обвиненията на Демерджиев и обяви съдебни действия

ГЕРБ отхвърли обвиненията на Демерджиев и обяви съдебни действия

България Преди 3 часа

От партията настояха вътрешният министър да представи доказателства за твърденията си

Време за бивши и емоционален хаос: Какво носи Ретроградният Меркурий на всяка зодия

Време за бивши и емоционален хаос: Какво носи Ретроградният Меркурий на всяка зодия

Любопитно Преди 3 часа

Ретроградният Меркурий се завръща с пълна сила, за да обърка комуникацията и плановете на зодиите. Вижте кои знаци ще се сблъскат с бивши партньори и защо Раците и Козирозите трябва да бъдат нащрек

<p>Кремъл съобщи за превзети населени места в Украйна</p>

Русия твърди, че е установила контрол над три населени места в Украйна

Свят Преди 4 часа

Москва съобщава и за настъпление в Константиновка, докато Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди данните

Румъния детонира фрагменти от руски дрон

Румъния детонира фрагменти от руски дрон

България Преди 4 часа

Според Министерството на отбраната дронът е участвал в руска атака срещу украинска пристанищна инфраструктура през април

Космическа спасителна операция: НАСА праща робот, за да спаси потъващ телескоп

Космическа спасителна операция: НАСА праща робот, за да спаси потъващ телескоп

Любопитно Преди 4 часа

НАСА стартира рискована мисия за 30 млн. долара: космически робот ще се опита да улови и повдигне потъващия телескоп „Суифт“. Ако мисията успее, същата технология ще бъде използвана и за спасяването на легендарния „Хъбъл“

Всичко от днес

От мрежата

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

В нов филм: Алекс Иванов влиза в обувките на млад писател, бори алкохолна зависимост

Edna.bg

След грандиозния успех: Папи Ханс с първо шоу в Берлин

Edna.bg

Стадионът на Локомотив Пловдив ще има ново име - "Христо Бонев"

Gong.bg

Арда се похвали със защитник, играл за юношите на Бразилия

Gong.bg

Заради „незаконна намеса на борда”: Изтребител ескортира пътнически самолет, прелетял над България

Nova.bg

Стабилни резултати по БЕЛ и слаби по математика на НВО за 4, 7 и 10 клас

Nova.bg