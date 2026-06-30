Разследват мъж за блудство с две деца край София

Р айонна прокуратура - Костинброд разследва 42-годишен мъж за блудство спрямо малолетни лица. Досъдебното производство е образувано в РУ-Своге, съобщиха от прокуратурата.

В хода на разследването са извършени претърсване и изземване в жилищен имот, при които са открити и са иззети вещи, които имат значение за предмета на доказване. Разпитани са свидетели.

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До момента е установено, че на 28.06.2026 г. в населено място в Софийска област са извършени блудствени действия спрямо две малолетни лица – момче на 9 години и момиче на 7 години.

Престъпното деяние е осъществявано в продължение на определен период от време в домашна среда, като са използвани отношения на доверие и зависимост с пострадалите.

Днес, 30.06.2026 г., с постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Обвинението е за тежко умишлено престъпление, отличаващо се с висока степен на обществена опасност както с оглед характера на деянието, така и предвид особената уязвимост на пострадалите. Налице е реална опасност обвиняемият да въздейства върху малолетните пострадали и върху други свидетели по делото, което би затруднило разкриването на обективната истина.

Наблюдаващият прокурор ще внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

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Предстои извършването на допълнителни действия по разследването, включително разпит на малолетните пострадали в специализирано помещение тип „Синя стая“ при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Ще бъдат назначени експертизи, извършен оглед и анализ на съдържанието на иззет мобилен телефон, както и ще бъдат събрани и други относими доказателства.

За престъплението законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 15 години.