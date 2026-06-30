КЕВР вдигна цената на природния газ с близо 6%

К омисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Независимо от нарастването с 5,84% спрямо юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро/MWh по-ниска от юлските фючърси на международните борси. Справката показва, че котировките на водещия европейски газов хъб TTF са на нива около 41-42 EUR/MWh, а на българския „Газов хъб Балкан“ са в диапазона 39-42 EUR/MWh.

Обявиха цената на природния газ за юли

До края на годината не се очаква регулираната цена за вътрешния пазар да надхвърли 40 евро/MWh, показва прогнозата на „Булгаргаз“. Основание за това е започналият спад на международните цени на петрола и природния газ, след края на конфликта в Близкия изток.

В ценовия микс за юли е включена доставка на азерски природен газ по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. „Булгаргаз“ осигури и втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг.

Утвърдената цена на природния газ включва: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.