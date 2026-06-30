Стара Загора, София и Варна посрещат Smart Face тази седмица

С лед впечатляващата игра за 10 000 евро през изминалата седмица, Smart Face отново ще провери дали интуицията и правилната преценка могат да донесат най-голямата награда. В сряда, четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA водещият Николаос Цитиридис ще се срещне със случайни минувачи, които ще получат шанс да превърнат една обикновена разходка в незабравимо преживяване.

Източник: NOVA

В следващите три епизода екипът на Smart Face ще посети Стара Загора, София и Варна, където нови участници ще трябва да докажат, че могат да разчитат хората по-добре от всеки друг. В играта няма значение кой знае най-много - важно е кой ще направи точната преценка в точния момент.

Източник: NOVA

В „Звездния рунд“ тази седмица своята преценка ще изпробват певецът Борис Христов, познат на зрителите на NOVA от Сезона-Слънце на “Като две капки вода”, лъчезарната актриса Екатерина Лазаревска и рап изпълнителят Dim4ou. Всеки от тях ще се изправи срещу най-добре представилия се участник от своя епизод в битка, в която бързата мисъл, правилният избор и добрата интуиция са решаващи за място във финалния рунд “Верижна реакция”.

Източник: NOVA

Ще бъде ли зададен нов въпрос за 10 000 евро? Ще има ли още един голям победител? Кои ще бъдат новите герои в Smart Face? Отговорите – в сряда, четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA