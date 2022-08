Финландският премиер се тества за наркотици след диво парти

Ф инландският премиер Санна Марин заяви днес, че се е подложила на тест за наркотици след публикуван по-рано тази седмица видеоклип, на който се вижда как се забавлява със свои приятели, предаде БТА.

"Днес се подложих на тест за наркотици и резултатите ще бъдат готови до седмица", каза тя на пресконференция. "Никога през живота си не съм употребявала наркотици", каза Марин.

Тя посочи, че способността ѝ да изпълнява задълженията си е останала ненакърнена през въпросната нощ и че е щяла да си тръгне от партито, ако се е налагало да работи.

Тази седмица в социалните мрежи започнаха да се разпространяват видеоклипове, на които 36-годишната Марин се забавлява с известни личности и артисти от страната.

След появата на видеозаписите политици, както от нейната управляваща партия, така и от опозицията, призоваха Марин да се подложи на тест за наркотици.

Марин обясни, че е разпускала с приятели "доста диво", но е била употребила само алкохол.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw