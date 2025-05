Първата церемония по връчването на "Оскар" продължи 15 минути. Какво се случи?

П ървата церемония по връчване на наградите "Оскар" се проведе на 16 май 1929 г. в залата Blossom Room на хотел Hollywood Roosevelt. В края на изискан банкет с официален дрескод, легендарният актьор Дъглас Феърбанкс обяви победителите за първите златни статуетки за само 15 минути. Липсваха камери, радио микрофони и дълги речи - само ефективна процедура по награждаване, още преди гостите да си изядат предястията.

Билетите са били $5 и е имало 270 гости.

“Това беше просто семейна афера", каза Джанет Гейнър, носител на първата награда на Академията за най-добра актриса, пред The Times през 1982 г. “Спомням си, че имаше оркестър и докато танцувахте, видяхте повечето от важните хора в Холивуд да се въртят покрай вас на дансинга. Приличаше повече на частно парти, отколкото на голяма публична церемония.”

Много повече време е отделено за танците или вечерята, която последва , отколкото за самите награди.

Всички отличени филми през 1929 г. бяха неми, с единствено изключение - "Джаз певецът" с Ал Джолсън. Най-престижната награда отиде при военната драма "Крила", чийто въздушни боеве напомнят на съвременния блокбъстър "Топ Гън: Маверик", номиниран за "Оскар" през 2023 г.

Академията се превърна в синоним на годишните си награди, но те бяха второстепенна грижа, когато групата беше основана през 1927 г.

Академията първоначално е създадена, за да посредничи при трудови спорове от името на студиата. Скоро тя се разширява, за да включва и други цели: насърчаване на техническия напредък, работа с наскоро създадения офис на Хейс (който е създаден, за да контролира съдържанието и по този начин да подобри скандалния публичен имидж на индустрията), и накрая, да представи това, което първият президент на организацията, актьорът Дъглас Феърбанкс, би нарекъл “награди за заслуги за отличителни постижения.”

Календарна година

WINGS (1927) starred Clara Bow, won the first ever Best Picture Oscar, and has the greatest pre-camera crane tracking shot ever.

Дъглас Феърбанкс, една от най-ярките звезди на епохата, лично връчи всяка една награда. Още в началото се прояви необичайна особеност - "Оскар"-ите не следваха стандартна календарна година. Първите награди обхванаха филми, пуснати между 1 август 1927 г. и 31 юли 1928 г.

Този нестандартен подход продължи през първите пет години. Любопитно, че за 6-ата церемония периодът на допустимост беше необичайно дълъг - от 1 август 1932 г. до 31 декември 1933 г. Едва 7-ите награди (1934 г.), когато "Случи се една нощ" триумфира, въведоха познатия ни формат на календарна година.

Еволюция на церемонията

През 2025 г. се отбеляза 97-ата церемония в почти вековна история на американското кино. През десетилетията категории се появяваха и изчезваха, правилата се променяха, създавайки объркваща таксономия за публиката.

Холивудският филмов календар се адаптира към възприятията за предпочитанията на академиците. "Престижните" продукции често излизат в края на годината, за да останат свежи в паметта на гласоподавателите. Това доведе до появата на специфичен жанр - "примамки за Оскар", филми, създадени предимно с цел награди, а не художествена изява.

На тазгодишните награди "Анора" спечели награда за най-добър филм, а Майки Мадисън, която играе главната героиня в драмата, спечели "Oскар" за най-добра женска роля. Ейдриън Броуди надмина всички рекорди за дълга благотворителна реч, след като получи златна статуетка за "Бруталистът".

Две главни награди и разделение по жанри

Обикновено "Крила" се смята за първия носител на наградата за най-добър филм, но историята е по-сложна. На първите "Оскар"-и съществуваха две главни категории:

"Изключителен филм" - спечелен от "Крила" (пред "Ракетата" и "Седмото небе")

"Най-добър уникален и артистичен филм" - отнет от "Изгрев" (пред "Чанг" и "Тълпата")

Интересното е, че всички тези филми бяха неми.

Режисьорските награди също бяха разделени по жанров принцип:

Луис Майлстоун ("Двама арабски рицари") за комедия

Франк Борзадж ("Седмото небе") за драма

Това разделение отразява дълготрайното холивудско възприятие за киното като предимно комедия или драма, с останалите жанрове, третирани като второстепенни.

Рекордно кратка церемони

Дъглас Феърбанкс (знаменитият Зоро) беше единственият водещ. Той прочете имената на победителите, наградите бяха връчени и... това беше всичко. Никакви речи, представления или напрежение - победителите бяха обявени месеци по-рано.

За сравнение - 96-ата церемония (2023 г.) отне 3 часа и 23 минути. През 2002 г. шоуто с Упи Голдбърг трае цели 4 часа и 23 минути. Днешните церемонии включват над 20 категории, музикални номера, дълги речи, танци, мемориални сегменти и безброй реклами.

Необичаен формат на награждаване

The first Academy Award for Best Picture was given to the 1927 silent film "Wings." The story, set during WW1, tells the tale of 2 rivals who become best friends. It was one of the first films to show nudity, (male & female) as well as an on-screen kiss between two men

Джанет Гейнър спечели първата награда за най-добра актриса не за конкретен филм, а за цялостната си работа в "Седмото небе", "Уличният ангел" и "Изгрев". Подобно, Емил Янингс беше отличен за изпълненията си в "Последната заповед" и "Пътят на всичка плът".

Този формат бързо се промени - вече следващата година актьорите се награждаваха за конкретни роли.

Медийно отсъствие и антисъюзнически корени

За разлика от днешните светлинни спектакли, първите "Оскар"-и не бяха излъчвани по радиото или телевизията. Микрофони дори не бяха инсталирани в залата.

Още по-интересен е произходът на наградите. Академията е създадена през 1927 г. от студиевия магнат Луис Б. Майер като инструмент против синдикатите. Според биографа Скот Айман, Майер признавал:

Silent film actress Janet Gaynor won the first-ever Academy Award for Best Actress in 1929, for her role in the movie Seventh Heaven.

"Открих, че най-добрият начин да управлявам [таланта] е да окачвам медали. Ако им давах купи и награди, те щяха да се самоубият, за да произвеждат това, което искам. Затова създадох наградата на Академията."

Въпреки плановете му, синдикатите в крайна сметка се утвърдиха, но "Оскар"-ите останаха като влиятелно културно явление, макар и с противоречиви корени.