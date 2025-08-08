Еди Мърфи: Ще получа Оскар - когато остарея и нямам зъби

Е ди Мърфи сподели пред Sky News, че никога не е очаквал да печели награди, но с удоволствие би приел почетен Оскар, когато навърши 90 години.

Мърфи е една от най-великите комедийни звезди на нашето поколение, започвайки кариерата си в „Saturday Night Live“ (SNL) през 1980 г. и участвайки в редица успешни филмови франчайзи – от „Ченгето от Бевърли Хилс“ до „Шрек“.

Последният му проект е комедията „The Pickup“, която разказва историята на двама шофьори на микробуси за сигурност, в която освен него участват Кеке Палмър и Пийт Дейвидсън. Мърфи признава, че признанията и наградите никога не са го водили при избора на роли.

„Филмите са вечни и специални – те се гледат години наред и имат търговски успех“, коментира той.

„Печелиш много пари, хората ги обичат, така че изобщо не мислиш: Не съм спечелил трофей! Това, че публиката реагира и че филмът има дълъг живот, е най-голямата награда.“

„Знаете ли какво съм заслужил през годините? Едно хубаво почетно отличие – един ден ще ми дадат почетен Оскар. Когато вече съм наистина стар и нямам зъби. Ще бъде страхотно да го получа на 90 години.“

64-годишният Мърфи е номиниран само веднъж за награда Оскар – за ролята си в Dreamgirls през 2007 г., когато Алън Аркин спечели трофея за най-добър поддържащ актьор за Little Miss Sunshine.

Колежката му Кеке Палмър го определя като икона в индустрията и посочва The Nutty Professor като ярко доказателство за артистичните му умения.

„Винаги съм чувствала, че работата му е призната, но същевременно недооценена, и това понякога ме дразни“, казва Палмър.

„Въздействащото е най-важното – как хората се докосват до това, което правиш, и това не може да се измери с награда.“

„Много е трудно да накараш някого да се смее, затова когато мисля за The Nutty Professor“, виждам как Еди прави всичко. Аз буквално вярвах, че членовете на семейството са истински хора.“

„Той не прекаляваше, така че героите му бяха достоверни, дори когато бяха облечени в костюм. И истински вярвам, че това трябва да се поощрява в индустрията. Комедията трябва да се третира с толкова уважение, колкото драмата, защото да накараш някой да се смее е толкова трудно, колкото и да го разплачеш.“

Припомняйки си работата си в комедията от 90-те, Мърфи с изумление говори за ролите си във The Nutty Professor, където играе седем персонажа – професор Шърман Клумп, Бъди Лав, Ланс Пъркинс, младия татко Клумп, баба Клумп, Ърни Клумп и мама Клумп.

„Можеш да снимаш само по един герой на ден, а през останалото време разполагах с топки за тенис там, където седяха хората“, спомня си той.

„До ден днешен, когато гледам филма, си казвам: Уау, това беше невероятно приключение. Успяхме да съчетаем всички тези роли и гласове и да накараме зрителя да забрави, че всички персонажи са един човек.“

Филмът спечели Оскар за най-добър грим през 1997 г.