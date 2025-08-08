Любопитно

Еди Мърфи: Ще получа Оскар - когато остарея и нямам зъби

„Винаги съм се чувствала, че работата му е призната, но същевременно недооценена, и това понякога ме дразни“

8 август 2025, 14:58
Еди Мърфи: Ще получа Оскар - когато остарея и нямам зъби
Източник: Getty

Е ди Мърфи сподели пред Sky News, че никога не е очаквал да печели награди, но с удоволствие би приел почетен Оскар, когато навърши 90 години.  

Мърфи е една от най-великите комедийни звезди на нашето поколение, започвайки кариерата си в „Saturday Night Live“ (SNL) през 1980 г. и участвайки в редица успешни филмови франчайзи – от „Ченгето от Бевърли Хилс“ до „Шрек“.  

Последният му проект е комедията „The Pickup“, която разказва историята на двама шофьори на микробуси за сигурност, в която освен него участват Кеке Палмър и Пийт Дейвидсън. Мърфи признава, че признанията и наградите никога не са го водили при избора на роли.  

„Филмите са вечни и специални – те се гледат години наред и имат търговски успех“, коментира той.  

„Печелиш много пари, хората ги обичат, така че изобщо не мислиш: Не съм спечелил трофей! Това, че публиката реагира и че филмът има дълъг живот, е най-голямата награда.“  

„Знаете ли какво съм заслужил през годините? Едно хубаво почетно отличие – един ден ще ми дадат почетен Оскар. Когато вече съм наистина стар и нямам зъби. Ще бъде страхотно да го получа на 90 години.“  

64-годишният Мърфи е номиниран само веднъж за награда Оскар – за ролята си в Dreamgirls през 2007 г., когато Алън Аркин спечели трофея за най-добър поддържащ актьор за Little Miss Sunshine.

Колежката му Кеке Палмър го определя като икона в индустрията и посочва The Nutty Professor като ярко доказателство за артистичните му умения.  

„Винаги съм чувствала, че работата му е призната, но същевременно недооценена, и това понякога ме дразни“, казва Палмър.  

„Въздействащото е най-важното – как хората се докосват до това, което правиш, и това не може да се измери с награда.“  

„Много е трудно да накараш някого да се смее, затова когато мисля за The Nutty Professor“, виждам как Еди прави всичко. Аз буквално вярвах, че членовете на семейството са истински хора.“  

„Той не прекаляваше, така че героите му бяха достоверни, дори когато бяха облечени в костюм. И истински вярвам, че това трябва да се поощрява в индустрията. Комедията трябва да се третира с толкова уважение, колкото драмата, защото да накараш някой да се смее е толкова трудно, колкото и да го разплачеш.“  

Припомняйки си работата си в комедията от 90-те, Мърфи с изумление говори за ролите си във The Nutty Professor, където играе седем персонажа – професор Шърман Клумп, Бъди Лав, Ланс Пъркинс, младия татко Клумп, баба Клумп, Ърни Клумп и мама Клумп.  

„Можеш да снимаш само по един герой на ден, а през останалото време разполагах с топки за тенис там, където седяха хората“, спомня си той.  

„До ден днешен, когато гледам филма, си казвам: Уау, това беше невероятно приключение. Успяхме да съчетаем всички тези роли и гласове и да накараме зрителя да забрави, че всички персонажи са един човек.“  

Филмът спечели Оскар за най-добър грим през 1997 г.  

Източник: SKyNews    
Последвайте ни
Грабеж пред клон на банка в София

Грабеж пред клон на банка в София

Тъжна развръзка - откриха мъртъв 18-годишния младеж, изчезнал в морето край Аркутино

Тъжна развръзка - откриха мъртъв 18-годишния младеж, изчезнал в морето край Аркутино

Тежка катастрофа на АМ „Тракия”, пострадаха деца

Тежка катастрофа на АМ „Тракия”, пострадаха деца

Злодей или герой – противоречивото наследство на „бащата“ на пакистанската атомна бомба

Злодей или герой – противоречивото наследство на „бащата“ на пакистанската атомна бомба

Двойни цени в магазините: Пазете се от объркване

Двойни цени в магазините: Пазете се от объркване

pariteni.bg
Китайският Leapmotor C10 ще се предлага у нас и с 4WD

Китайският Leapmotor C10 ще се предлага у нас и с 4WD

carmarket.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 1 ден
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 1 ден

Виц на деня

– Как мина денят ти в офиса? – Изглеждах зает. Мисията е изпълнена.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Издирваният по разследването с братя Лебешковски се е предал

България Преди 58 минути

Димитър Вълканов е задържан за 72 часа

Fox News: Срещата между Путин и Тръмп може да се състои още в понеделник в Рим

Fox News: Срещата между Путин и Тръмп може да се състои още в понеделник в Рим

Свят Преди 1 час

Рим е един от водещите кандидати за домакинство на историческата среща между САЩ и Русия

.

Българите са в топ 3 на Европа по живот в добро здравословно състояние

България Преди 1 час

Това показват данни на Евростат

НЗОК започна беседи за здравните права в домовете за възрастни хора

НЗОК започна беседи за здравните права в домовете за възрастни хора

България Преди 1 час

По време на беседите експерти от НЗОК разясняват на живущите в домовете техните права

,

МОЛДПРЕС: България е шестият най-голям икономически партньор на Молдова от ЕС

Свят Преди 2 часа

През 2024 г. общата стойност на търговския обмен между двете страни се е увеличила с 14,8% в сравнение с 2023 г

MGK разкри какво вбесява Меган Фокс

MGK разкри какво вбесява Меган Фокс

Любопитно Преди 2 часа

Двамата работят по това да се сдобрят и потенциално да се съберат отново

10 загинали и 33 изчезнали при наводнения в северозападен Китай

10 загинали и 33 изчезнали при наводнения в северозападен Китай

Свят Преди 2 часа

Си Цзинпин е наредил да се положат „максимални усилия“ за спасяването на изчезналите хора

,

Що е то цифрово евро и ще има ли дигитална валута еврозоната

България Преди 2 часа

Тя може да замени парите в брой и да се ползва при липса на интернет

Полският премиер Туск: Паузата във войната в Украйна може да е близо

Полският премиер Туск: Паузата във войната в Украйна може да е близо

Свят Преди 2 часа

Това се случи след разговор с украинския президент Володимир Зеленски

<p>And Just Like That загатва за края на Кари Брадшоу</p>

And Just Like That приключва: Кари Брадшоу ще има ли щастлив край?

Любопитно Преди 3 часа

„Една жена сама в края би било трагедия, нали?“

,

Заради ураганни ветрове: Забраниха плаването на няколко гръцки пристанища

Свят Преди 3 часа

Това предизвика хаос

Ужас в Кубрат: Автомобил блъсна 7-годишно дете, изскочило от микробус

Ужас в Кубрат: Автомобил блъсна 7-годишно дете, изскочило от микробус

България Преди 3 часа

То излязло внезапно от спрян на пътя микробус

,

Много нови милионери в кредити и депозити у нас

България Преди 3 часа

Малките влогове и заеми намаляват

Джак Никълсън

Най-големият внук на Джак Никълсън, Шон Норфлийт, арестуван по обвинение в домашно насилие

Свят Преди 3 часа

Най-големият внук на Джак Никълсън, Шон Норфлийт, арестуван по обвинение в домашно насилие

<p>Ядосана бременна жена ритна мъжа си и го хвърли в басейн (ВИДЕО)</p>

Когато хормоните вземат превес: Бременна жена ритна мъжа си в басейн

Любопитно Преди 3 часа

Мъжът забрави да заведе децата им на училище, а съпругата му си отмъсти

.

Асен Агов: Много е тревожно, че Тръмп влиза в играта на Путин - да отложи санкциите

Свят Преди 4 часа

Подходът на американския държавен глава е наивен, смята бившият зам.-министър на отбраната Йордан Божилов

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Лъвският портал 08.08.2025: Какво ни носи и как да се възползваме от космическата енергия

Edna.bg

Михаела Маринова се сгоди? (СНИМКИ)

Edna.bg

Удинезе взе втори играч на Лудогорец

Gong.bg

Моратa приключи с Милан и Галатасарай – трансферът в Комо е въпрос на време

Gong.bg

Извършен е опит за грабеж пред клон на банка в София, нападателят е задържан

Nova.bg

Две коли се удариха на АМ „Тракия”, две деца са в болница

Nova.bg