Пожарникари извадиха днес тялото на трети загинал изпод развалините на двете срутили се вчера сгради в Марсилия, предаде АП.

Говорител на противопожарните служби в южния френски град каза за агенцията, че тялото е на мъж. Преди това бяха извадени труповете на още един мъж и на една жена.

Десетки полицаи и пожарникари са работили миналата нощ в опит да намерят оцелели под развалините на сградите, рухнали вчера сутринта, отбеляза АП.

По-рано днес АФП цитира вътрешния министър на Франция Кристоф Кастанер, че загиналите са вероятно между трима и осем. Предполага се, че в момента на катастрофата в едната сграда са пребивавали най-малко 12 човека, а другата е била необитаема.

