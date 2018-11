Най-малко девет души се смятат за безследно изчезнали след срутването на две сгради във френския град Марсилия, предадоха ТАСС и ДПА. Според местните власти сред тях са седем живущи в едната сграда и двама минувачи, засечени от улични камери близо до местопроизшествието.

Спасителните служби продължават да разчистват отломките, но задачата беше определена като „надпревара с времето“

от представител на властите.

Today in Marseille, two decrepit buildings collapsed in a poor neighborhood of the city center. When I came here, I lived for 3 years 50 meters from these buildings. 10 persons are missing. This tragedy should not have happened. Shame on those who let this happen. pic.twitter.com/kW2YZ3lViB