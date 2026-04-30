„(Не)дочакано семейство" в „Темата на NOVA"

30 април 2026, 15:58
М айка, баща, дом – за хиляди български деца това все още е единствена мечта. А въпреки реформите през годините, системата продължава да оставя повечето от тях на изчакване – с години. В „Темата на NOVA” тази събота журналистът Анна Карадакова и операторите Мариела Петрова и Георги Найденов разказват разтърсващи истории за изоставяне, самота и болка, но и за протегнати ръце, обич и надежда.

Оказва се, че от всички над 8000 деца в България, които растат без родители, едва едно от всеки десет попада в регистъра за осиновяване. Според експерти, причината е административен хаос и липса на технологична готовност в системата. В същото време част от децата порастват, без да са получили шанс за истинско семейство, а за други – единствената възможност е осиновяване в чужбина.

Как братчета и сестричета, изведени от биологичните си семейства, чакат години над предвиденото в закона, за да се съберат отново и да заживеят заедно под постоянна и сигурна закрила? И могат ли институциите да излязат от омагьосания кръг на недочаканото осиновяване? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Красимир Николаев.

Гледайте „(Не)дочакано семейство“ в „Темата на NOVA“ на 2 май, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

