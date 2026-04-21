Риск от недостиг в Европа на авиационно гориво през лятото

П редстоящото лято „ще бъде трудно за Европа“ заради „недостиг на горива, причинен от войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток, дори ако ситуацията се развие по най-благоприятния възможен начин“, заяви днес еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен, цитиран от „Ройтерс“.

ЕС е на три седмици от „сух режим“ за авиационно гориво

По думите му Европейският съюз подготвя мерки за ограничаване на последиците от конфликта върху доставките на авиационно гориво.

„Ако се наложи, можем да преразпределим и споделим наличните ресурси от реактивно гориво“, посочи той пред журналисти в Мадрид.

Колко тежка ще бъде енергийната криза в Европа?

Европейски авиокомпании вече предупредиха за възможен недостиг на гориво през следващите седмици заради войната в Близкия изток, която блокира основния маршрут за доставки през Ормузкия проток, през който преминава около 75 на сто от реактивното гориво от региона за Европа.