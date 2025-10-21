България

Близки на загинали в катастрофи излязоха на протест в Плевен

Повод за демонстрацията е съдебно заседание за катастрофа, станала преди две години на мястото, където загина и Сияна

21 октомври 2025, 12:59
Близки на загинали в катастрофи излязоха на протест в Плевен
Източник: БТА

В Плевен граждани се събраха на пореден протест пред Съдебната палата с искане за справедливост по дело за катастрофа с две жертви.

Сред протестиращите беше и адвокатът на семействата на загиналите Елица Буенова. През медиите тя каза, че нейните клиенти са организирали протеста, защото искат да им бъдат защитени правата.

"Хората ги подкрепят, защото желаят по всяко едно дело да получават справедливост, а не само по конкретни дела - по такива, с медиен интерес или по дела, които са с особен надзор. Желанието им е по всяко едно дело производствата да вървят по един и същи начин и да се търси и намира справедливостта", коментира адвокатът. 

За катастрофата Буенова поясни, че е станала на пътния участък, където загина и 12-годишната Сияна. Водач на лек автомобил губи управление, навлиза в насрещната пътна лента и се блъска в автомобила, в който пътуват близките на нейните доверители. Загиват водачът и майката на десетгодишно дете, което също се е возило в колата. То и жената, с която шофьорът живеел, са с телесни повреди.

По делото досега е имало две съдебни заседания. Те са поискали отвод на съдийката. Днес делото започва отначало с разпоредително заседание, на което няма да се разпитват свидетели и вещи лица и няма да се приемат експертизи.

Марийка Димитрова, жената, която е оцеляла при катастрофата каза, че не иска повече да загива никой. По думите ѝ нейната болка е несъизмерима, а всеки ден се събужда с мъка и с мисълта защо това се е случило. Жената каза също, че не иска никое семейство да страда, като настоя държавата да си влезе в ролята, да се вземат мерки, за да не загиват повече нито възрастни, нито деца.

Съпругът на загиналата в катастрофата Ася - Данаил Мартинов, който след трагедията сам си отглежда детето, също каза, че иска справедливост и нищо повече.

Един от организаторите на протеста Даниела Христова заяви, че не трябва делото „Сияна“ да се превръща в частно. Трябва да се потърси смисъл в това, че нея вече я няма и тя да се превърне в кауза, която да отвори очите на обществото. И колкото е възможно да бъдат намалени подобни трагедии на пътя. А когато те се случат, близките на пострадалите да видят, че има адекватна и справедлива присъда в рамките на нормалните срокове, а не да чакат с години, в които да умират бавно ден след ден, тъгувайки и без да са намерили справедливост. Тя се надява, че започващото отново дело с нов съдия ще премине адекватно и с темпове, които да дадат на тези хора, които никога няма да спрат да страдат, удовлетворение от справедлив и бърз процес.

В края на миналата седмица в Плевен беше организират протест с искане за справедливост по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна.

Източник: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов    
плевен протест загинали катастрофи близки
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 7 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 7 часа
България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща
България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 5 часа
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 6 часа

Въпреки обещанията за равенство: Санае Такаичи назначи само две жени за министри

Въпреки обещанията за равенство: Санае Такаичи назначи само две жени за министри

Свят Преди 15 минути

Преди месец тя заяви, че балансът между мъжете и жените в правителството ѝ и в изпълнителния комитет на управляващата ѝ партия "ще бъде сравним с този в скандинавските страни"

Съпруг хванат в изневяра по неочакван начин в социалните мрежи

Съпруг хванат в изневяра по неочакван начин в социалните мрежи

Любопитно Преди 31 минути

Петя Димитрова бе избрана за председател на УС на Фондация „Буров"

Петя Димитрова бе избрана за председател на УС на Фондация „Буров“

Любопитно Преди 47 минути

Тя се ангажира организацията да бъде двигател на образователни и финансови иновации

След убийството на 15-годишно момче: Митов се среща с ръководствата на моловете в София

След убийството на 15-годишно момче: Митов се среща с ръководствата на моловете в София

България Преди 55 минути

Ще бъдат обсъдени възможностите за оптимизиране на мерките за сигурност

<p>Как Мелони засенчва Макрон на световната сцена</p>

Италия изпреварва Франция: Мелони засенчва Макрон на световната сцена

Свят Преди 1 час

Докато Франция се бори с политическа нестабилност и обществени протести, Италия демонстрира стабилност и нарастващо международно влияние под ръководството на Джорджа Мелони

Жена подпали жилищна сграда заради хлебарка, има жертва

Жена подпали жилищна сграда заради хлебарка, има жертва

Свят Преди 1 час

Жертвата спасила двумесечното си бебе, но паднала от прозореца в опит да се евакуира

Задържаха в Стара Загора българин, издирван във Франция за убийство

Задържаха в Стара Загора българин, издирван във Франция за убийство

България Преди 1 час

До 30 г. лишаване от свобода е най-тежкото наказание, което се предвижда по законите на Франция

Протест на близките на жестоко убития 21-годишен Ангел в Пловдив

Протест на близките на жестоко убития 21-годишен Ангел в Пловдив

България Преди 1 час

Майката на жертвата настоява за доживотен затвор за убиецът

<p>Полша предупреди, че може да арестува Путин, ако се опита да прелети през въздушното ѝ пространство</p>

Полша предупреди Путин да не преминава въздушното ѝ пространство за срещата с Тръмп в Будапеща

Свят Преди 1 час

Варшава заяви, че в такъв случай ще бъде принудена да изпълни международна заповед за арест

Сигурността в училищата: Вълчев свиква извънредна среща с началниците на РУО-тата

Сигурността в училищата: Вълчев свиква извънредна среща с началниците на РУО-тата

България Преди 1 час

На съвещанието ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност и нуждата от тяхното засилване

Георг Георгиев: България ще участва активно в създаването на Център за морска сигурност в Черно море

Георг Георгиев: България ще участва активно в създаването на Център за морска сигурност в Черно море

Свят Преди 1 час

Това е една от основните цели, заложени в новия Стратегически подход, посочи министърът на външните работи

Проверяват работодатели за измами с пенсии с фалшив стаж

Проверяват работодатели за измами с пенсии с фалшив стаж

България Преди 1 час

Новата мания, която вбесява учителите - защо учениците започнаха да скандират „6-7" в класните стаи

Новата мания, която вбесява учителите - защо учениците започнаха да скандират „6-7“ в класните стаи

Свят Преди 1 час

Изразът няма конкретно значение – може да означава всичко или нищо – но се разпространи масово в TikTok и Instagram

Еврото няма да донесе „европейски" заплати

Еврото няма да донесе „европейски“ заплати

България Преди 2 часа

Очевидно работодателите са предпазливи, а инфлацията вече не е водещият фактор за тяхното решение

<p>Осем&nbsp;задържани по подозрения в шпионаж край военни обекти в Полша</p>

Осем души са задържани по подозрения в шпионаж край военни обекти в Полша

Свят Преди 2 часа

Става въпрос за разузнавателни дейности край инфраструктурни елементи

9 храни и напитки, които предизвикват главоболие

9 храни и напитки, които предизвикват главоболие

Любопитно Преди 2 часа

Дори любимите ни ястия могат да предизвикат силна болка – виж кои храни най-често стоят зад пристъпите на мигрена

Всичко от днес

