Близки на загинали в катастрофи излязоха на протест в Плевен

В Плевен граждани се събраха на пореден протест пред Съдебната палата с искане за справедливост по дело за катастрофа с две жертви.

Сред протестиращите беше и адвокатът на семействата на загиналите Елица Буенова. През медиите тя каза, че нейните клиенти са организирали протеста, защото искат да им бъдат защитени правата.

"Хората ги подкрепят, защото желаят по всяко едно дело да получават справедливост, а не само по конкретни дела - по такива, с медиен интерес или по дела, които са с особен надзор. Желанието им е по всяко едно дело производствата да вървят по един и същи начин и да се търси и намира справедливостта", коментира адвокатът.

За катастрофата Буенова поясни, че е станала на пътния участък, където загина и 12-годишната Сияна. Водач на лек автомобил губи управление, навлиза в насрещната пътна лента и се блъска в автомобила, в който пътуват близките на нейните доверители. Загиват водачът и майката на десетгодишно дете, което също се е возило в колата. То и жената, с която шофьорът живеел, са с телесни повреди.

По делото досега е имало две съдебни заседания. Те са поискали отвод на съдийката. Днес делото започва отначало с разпоредително заседание, на което няма да се разпитват свидетели и вещи лица и няма да се приемат експертизи.

Марийка Димитрова, жената, която е оцеляла при катастрофата каза, че не иска повече да загива никой. По думите ѝ нейната болка е несъизмерима, а всеки ден се събужда с мъка и с мисълта защо това се е случило. Жената каза също, че не иска никое семейство да страда, като настоя държавата да си влезе в ролята, да се вземат мерки, за да не загиват повече нито възрастни, нито деца.

Съпругът на загиналата в катастрофата Ася - Данаил Мартинов, който след трагедията сам си отглежда детето, също каза, че иска справедливост и нищо повече.

Един от организаторите на протеста Даниела Христова заяви, че не трябва делото „Сияна“ да се превръща в частно. Трябва да се потърси смисъл в това, че нея вече я няма и тя да се превърне в кауза, която да отвори очите на обществото. И колкото е възможно да бъдат намалени подобни трагедии на пътя. А когато те се случат, близките на пострадалите да видят, че има адекватна и справедлива присъда в рамките на нормалните срокове, а не да чакат с години, в които да умират бавно ден след ден, тъгувайки и без да са намерили справедливост. Тя се надява, че започващото отново дело с нов съдия ще премине адекватно и с темпове, които да дадат на тези хора, които никога няма да спрат да страдат, удовлетворение от справедлив и бърз процес.

В края на миналата седмица в Плевен беше организират протест с искане за справедливост по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна.