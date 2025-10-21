Задържаха в Стара Загора българин, издирван във Франция за убийство

О кръжният съд в Стара Загора взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 34-годишния К. И. след постъпила Европейска заповед за арест, издадена от вицепрокурор на Франция. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Европейската заповед за арест е издадена с цел К. И. да бъде предаден на френските съдебни власти за провеждане на наказателно производство.

Мъжът е издирван във връзка с извършване на умишлено убийство. За това престъпление най-тежкото наказание, което се предвижда по законите на Франция, е до 30 години лишаване от свобода. В справката за съдимост на К. И. е отразено, че той е осъждан във Франция преди.

Окръжният съд в Стара Загора прие, че Европейската заповед за арест отговаря на всички изисквания на Закона за екстрадицията (ЗА) и Европейската заповед за арест (ЕЗА). Целта на мярката, която се взема съгласно ЗЕЕЗА, е да гарантира участието на исканото лице в съдебното производство по същинското разглеждане на ЕЗА.

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд – Пловдив в тридневен срок.

