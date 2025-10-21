След убийството на 15-годишно момче: Митов се среща с ръководствата на моловете в София

М инистърът на вътрешните работи Даниел Митов и професионалното ръководство на МВР ще се срещнат с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София днес. Това съобщиха от МВР.

На срещата ще бъдат обсъдени възможностите за оптимизиране на мерките за сигурност и координацията между охранителните фирми, управителите на обектите и полицията.

Сред темите ще бъдат повишаването на видеонаблюдението, подобряването на реакцията при инциденти и присъствието на униформени екипи в търговските центрове през уикендите и в часовете с най-голям трафик.

Повод за срещата е инцидентът в столичен търговски център, при който след спречкване между връстници загина 15-годишно момче.

Случаят предизвика широк обществен отзвук и постави въпроси относно сигурността и контрола в местата, където ежедневно се събират голям брой млади хора. Разследването на инцидента продължава под надзора на прокуратурата.

