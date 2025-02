Южна Калифорния се подготвя за най-голямата буря на годината

Ч аст от Южна Калифорния се подготвя за очаквана „силна“ буря, която ще се разрази по-късно тази седмица.

Защо това е от значение

Окръг Лос Анджелис беше засегнат от едновременно възникнали смъртоносни пожари по време на екстремните метеорологични условия през януари.

Сега районът е застрашен от кални свлачища на фона на надвисналата заплаха от обилни дъждове. Област, която преди това е била засегната от горски пожари, се нарича „белег от изгаряне“.

Какво трябва да знаете

Според Националната метеорологична служба (NWS) в Лос Анджелис тихоокеанска буря ще си пробие път към брега, като ще паднат „широкообхватни“ валежи. Най-силните валежи ще са в четвъртък до вечерта, съобщават от NWS.

The strongest storm to hit California this winter will arrive tomorrow night as a potent atmospheric river and a potential bomb cyclone target the state. Widespread heavy rain, mountain snow, damaging winds, flooding, and isolated severe thunderstorms will be possible as the… pic.twitter.com/ZofcboqXvT

В четвъртък ще влезе в сила и предупреждение за наводнения в близост до местата на предишните пожари поради „риск от свлачища и внезапни наводнения в и около зоните на последните пожари“, според NWS.

Метеорологът на NWS Брайън Люис заяви в понеделник по телефона пред Newsweek, че това е „най-голямата буря за годината“ поради количеството на валежите. В района се очакват от 3,81 до 7,62 сантиметра дъжд, а в подножието на планините - двойно повече, каза Люис.

Най-голямо безпокойство предизвикват районите с белези от изгаряния, каза Люис и добави, че може да бъде обявено предупреждение за внезапни наводнения, ако падне повече от половин инч дъжд на час.

Какво казват хората

В понеделник офисът на губернатора на Калифорния демократ Гавин Нюсъм публикува в X (бивш Twitter): „Губернаторът е бил информиран за предстоящата силна буря, която се очаква да засегне Южна Калифорния по-късно тази седмица. Той мобилизира щатски персонал и ресурси, за да подкрепи общностите и да помогне за предотвратяването на кални свлачища и потоци от отломки в районите с белези от изгаряния.“

NWS Лос Анджелис публикува в X в понеделник: „Ето основните подробности за бурята, която ще се разрази тази седмица. Четвъртък НЕ е подходящ ден за пътуване, особено в следобедните и нощните часове. Избягвайте пътищата, ако можете. #cawx #larain.“

Followers - Monday morning quick update:



- All eyes are on the major pattern change out west, in which most areas of #California will be getting their first moderate to strong winter storm. An upper level low is going to impact the West Coast starting on Tuesday night in NorCal… https://t.co/WJpdzhcXuK pic.twitter.com/WRofjVGwlD