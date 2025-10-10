Свят

Радев в Естония: Най-важната ни задача е намиране на решение за войната в нашия континент

Именно Европейският съюз и Европа трябва да играят ключова и водеща роля, заяви президентът

10 октомври 2025, 09:57
Радев в Естония: Най-важната ни задача е намиране на решение за войната в нашия континент
Източник: БТА

Н ашата най-важна задача е намиране на решение за войната в нашия континент, като задължително за установяване на траен мир, сигурност и просперитет. Това каза президентът Румен Радев в Талин (Естония), където ще участва в годишната среща на държавните глави от групата „Арайолуш“. 

„Именно Европейският съюз и Европа трябва да играят ключова и водеща роля, защото продължаването на тази война може да влияе и нашето бъдеще вече става заложник на войната, а тя трябва да се реши със средствата най-вече на дипломацията. На основата на принципите на международното право и с ясни гаранции за сигурност“, подчерта Румен Радев. 

„Срещата се провежда на фона на остри предизвикателства пред Европейския съюз, свързани с войните в Украйна и Газа, политическа нестабилност, както икономически и социални сътресения. Преодоляването на всички тези предизвикателства изисква не само системни координирани усилия, но преди всичко здрав разум и гъвкавост“, смята българският държавен глава. 

Румен Радев обърна внимание и на ситуацията в Близкия изток.

„Искам да използвам случая и да приветствам споразумението по първата фаза на мирния план на президента Тръмп за прекратяване на войната в Газа. Това е първата, но изключително важна стъпка към мира. Именно тук Европа има възможност да играе ключова роля и да даде съществен принос за бързото и пълноценно изпълнение на този план. Оставаме твърдо на убеждението от необходимостта от прилагане на решението за две държави, като единствен устойчив път за трайно решение на конфликта и за установяване на справедлив и устойчив мир в региона на Близкия изток“, подчерта българският президент. 

Източник: Специален пратеник на БТА Иван Лазаров    
радев естония среща война ес
Последвайте ни
Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

Младият феномен с 3 световни титли в 3 категории - Карлос Насар

Младият феномен с 3 световни титли в 3 категории - Карлос Насар

Три жени в болница, след като добавка за отслабване едва не ги уби

Три жени в болница, след като добавка за отслабване едва не ги уби

Тръмп заплаши Испания с изгонване от НАТО

Тръмп заплаши Испания с изгонване от НАТО

Какви са глобите за неспазване на работното време

Какви са глобите за неспазване на работното време

pariteni.bg
Опасности от намален апетит при котки

Опасности от намален апетит при котки

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 3 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, какво ще кажеш за едно романтично пътуване? – Къде? – До хладилника и обратно – донеси ми бира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Сблъсък на светове определи номинираните за изгонване в Big Brother</p>

Сблъсък на светове определи номинираните за изгонване в Big Brother

Любопитно Преди 15 минути

Зрителите могат да подкрепят Лена, Мина, Михаела и Калин в приложението NOVA PLAY

Асен Василев: Събираме подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев

Асен Василев: Събираме подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев

България Преди 22 минути

ГЕРБ иска закриване на Комисията

Осъдиха трима българи във Франция за източване на банкови карти (ВИДЕО)

Осъдиха трима българи във Франция за източване на банкови карти (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Схемата им действала чрез монтиране на скимиращи устройства върху банкомати

Кога пристигат противогрипните ваксини в аптеките

Кога пристигат противогрипните ваксини в аптеките

България Преди 1 час

„Сега е моментът за ваксинация“, категоричен е Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки

Предоставиха държавни апартаменти за евакуираните от столичния квартал "Хаджи Димитър"

Предоставиха държавни апартаменти за евакуираните от столичния квартал "Хаджи Димитър"

България Преди 2 часа

Това съобщи областният управител на София Стефан Арсов

Катастрофа между тир и кола затруднява движението в Прохода на Републиката (СНИМКИ)

Катастрофа между тир и кола затруднява движението в Прохода на Републиката (СНИМКИ)

България Преди 2 часа

Камионът с ремарке е препречил пътя, а колата е паднала в канавката

Прокуратурата разпитва заместник-кмета на София по екологията Надежда Бобчева

Прокуратурата разпитва заместник-кмета на София по екологията Надежда Бобчева

България Преди 2 часа

В четвъртък на разпит беше и шефа на завода за отпадъци Николай Савов

Васил Терзиев

Кметът Терзиев: Отказвам високи цени за боклука, има опит за създаване на криза

България Преди 3 часа

„Има всички индикации, че ще подпишем договор с турска фирма за сметоизвозване, защото отговаря на нашата прогнозна цена – 166 лева на тон“, обяви кметът на столицата

След евакуацията в Русенско: Има ли все още риск за жителите

След евакуацията в Русенско: Има ли все още риск за жителите

България Преди 3 часа

В четвъртък поддаде дигата на язовир „Липник”

<p>НС гласува промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация</p>

Парламентът гласува промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

България Преди 3 часа

Предложенията на "Има такъв народ" бяха обсъдени на извънредно заседание вчера в НС

Неспазването на работно време може да струва скъпо на търговците

Неспазването на работно време може да струва скъпо на търговците

България Преди 3 часа

Законът пази потребителите от ранно затваряне и отказ за обслужване

<p>Брутална руска атака потопи украинската столица Киев в мрак</p>

Масирана руска атака потопи украинската столица Киев в мрак

Свят Преди 3 часа

Мощни удари по инфраструктурата на града прекъснаха водоснабдяването и електричеството

Земеделци излизат на протест в защита на българското производство

Земеделци излизат на протест в защита на българското производство

България Преди 3 часа

Демонстрацията ще се проведе пред сградата на Европейския парламент в София

Внимание, шофьори! Промени в движението по „Хемус“ и „Тракия“ до неделя

Внимание, шофьори! Промени в движението по „Хемус“ и „Тракия“ до неделя

България Преди 3 часа

Въвежда се временна организация

Самолет кацна аварийно в Румъния заради интоксикация на пътници с дим

Самолет кацна аварийно в Румъния заради интоксикация на пътници с дим

Свят Преди 3 часа

Самолетът е кацнал безопасно в 18:14 ч., а на борда се е качил медицински екип и екип на румънската служба за спешна помощ SMURD

<p>Съдия блокира разполагането на Националната гвардия в Илинойс</p>

Съдия блокира разпореждането на Тръмп за разполагане на Националната гвардия в Илинойс

Свят Преди 4 часа

Това става пет дни след като друг американски съдия блокира подобно разполагане в Портланд, Орегон

Всичко от днес

От мрежата

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg

Какво представлява котешката настинка

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

Магическата таблица на Далай Лама, която сбъдва желанията ни

Edna.bg

arbū – новото име на органичната козметика

Edna.bg

Георги Иванов влезе във ФИФА

Gong.bg

Стоичков: Ти можеш да вдигнеш целия свят

Gong.bg

9-годишно дете беше блъснато на пешеходна пътека в Бургас

Nova.bg

Борисов: Слави Трифонов разбра проблема и оттегля законопроекта за намеса в личния живот без съгласие

Nova.bg