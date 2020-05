Тръмп заплаши да регулира или затваря социални мрежи

А мериканският президент Доналд Тръмп обяви, че републиканците искат да регулират или дори да затварят социални мрежи. Причината е, че според тях тези платформи целенасочено заглушават консервативните възгледи, съобщава онлайн изданието TechCrunch.

Реакцията на Тръмп е следствие на предупреждение, което Twitter издаде за една от неговите публикации в профила му. Той е публикувал статус, в който твърди, че гласуването по пощата ще е "значително измамно". Според него "пощенските кутии ще са ограбвани, бюлетините ще се фалшифицират и дори нелегално разпечатвани и попълвани".

В последствие Twitter добави линк към публикацията с думите "вижте фактите за гласуването по пощата". Това означава, че социалната мрежа е започнала да проверява твърденията на Тръмп и да препраща към допълнителна информация, ако смята, че те не отговарят на истината.

Компанията защити позицията си, че дори и "потенциално подвеждащите" публикации попадат на проверки. В отговор, Тръмп заяви, че стои зад твърдението си.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....