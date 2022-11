ЕС санкционира още осем руснаци заради случая "Навални"

Е С санкционира още осем руснаци по обвинение, че са свързани с отравянето на опозиционния политик Алексей Навални.

Сред тях са високопоставени представители на Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия и експерти по химически оръжия, предаде Ройтерс.

Навални с нови обвинения за до 30 години затвор

EU slaps sanctions on eight Russians for links to Navalny poisoning | Reuters https://t.co/E49MikTdqd