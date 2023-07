ЕС с призив към Русия да преразгледа решението си за оттегляне от ''зърнената сделка''

Е С ще продължи да подкрепя всички усилия за възобновяване на споразумението за износ на зърно от Украйна през Черно море и призовава Русия да преразгледа решението си за оттегляне от сделката и незабавно да възобнови нейното изпълнение. Това се посочва в изявление на върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел.

ЕС решително осъжда решението на Русия, с което допълнително се изостря световната продоволствена криза, възникнала с войната срещу Украйна и блокадата на украинските морски пристанища. Русия трябва да прекрати незаконното блокиране на тези пристанища и да позволи свободното корабоплаване в Черно море, допълва Борел от името на ЕС.

Той посочва, че споразумението е от решаващо значение за осигуряване на украинския зърнен износ към световните пазари. Частичното отваряне на Черноморските пристанища допринесе за понижаването на цените на храните, повишени от войната. Цените на основните храни по света спаднаха трайно в последната година, което доведе до намаление на показателя на цените на храните на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) с 23% спрямо март 2022 г., се отбелязва в изявлението.

Отчита се, че по силата на споразумението и по сухопътните коридори в ЕС досега са били изнесени близо 33 милиона тона зърно и храни до 45 страни, включително Афганистан, Етиопия, Кения, Судан, Сомалия и Йемен. Пояснява се, че дори след началото на войната Украйна е останала най-големият доставчик на пшеница за Световната програма за прехраната с над половината от доставките на пшенично зърно.

Русия продължава да използва храната като оръжие и с прекратяването на участието си в споразумението едностранно блокира един от основните пътища за износ от Украйна на зърнени храни. Тя е единствено отговорна за прекъсванията на доставките на зърно в световен мащаб и за повишаването на цените на храните по света, заявява Борел.

Русия: Сделката за зърното е "де факто прекратена"

Снощи генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг написа в Туитър, че осъжда едностранните действия на Москва. Той отбеляза усилията на Турция и на ООН да не се стига до решението на руската страна.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks out against Russian suspension of Black Sea grain deal, highlights Türkiye's efforts https://t.co/64GQMRETu8 pic.twitter.com/nj1cvrOKUV