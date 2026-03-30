Създават специално комуникационно звено към Дирекция "ЕЕН 112"

М инистерството на вътрешните работи обяви допълнителни мерки за гарантиране на безопасността и законността на предстоящите избори. Изпълняващият длъжността главен секретар Георги Кандев съобщи във Facebook, че 200 служители на ГДНП ще бъдат командировани в цялата страна, за да подпомагат наблюдението и противодействието на изборни нарушения и престъпления.

Специално комуникационно звено

Освен разпределението на служители по региони, МВР създава и специално комуникационно звено към Дирекция „ЕЕН 112“. То ще разполага с допълнителни оператори за приемане на сигнали от граждани относно изборите и ще контролира процеса в реално време.

„То ще бъде в ГДНП и ще следи получаването, въвеждането и отработването на сигналите в цялата страна. Всички получени сигнали ще се обработват по две независими една от друга линии, за да се гарантира, че нито един няма да бъде пренебрегнат или забавен“, уточнява Кандев.

Как ще работи системата

Системата позволява гражданите да подават сигнали за различни нарушения – от купуване на гласове и агитация на изборни места до сигнали за реда и безопасността по време на вота. Специалното звено ще осигурява координация между регионалните структури на ГДНП и съответните местни дирекции, за да се реагира бързо и ефективно.

По този начин МВР цели да повиши прозрачността на изборния процес и да минимизира риска от измами или инциденти.

През последните години МВР активно въвежда технологии и организации за наблюдение, като „ЕЕН 112“ се използва за бързо подаване на сигнали и координация на действията на полицията.

Командировките на служители на ГДНП не са новост – те се използват при избори за гарантиране на реда на ключови места като секционни комисии, трафикни артерии и гранични пунктове, но въвеждането на специалното комуникационно звено е нова мярка, която цели да съкрати времето за реакция при постъпване на сигнали и да осигури независим контрол.

Според експерти по сигурността това ще позволи по-ефективно управление на ресурсите и ще подобри доверието на гражданите в изборния процес.