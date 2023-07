ЕС отпусна 1,5 млрд. евро на Украйна за възстановяване на инфраструктурата

Е С отпусна на Украйна помощ от 1,5 милиарда евро, които трябва "да помогнат държавата да продължи да работи и за възстановяване на инфраструктурата, предаде ДПА, като цитира изявление на председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, публикувано в Twitter.

Зеленски поиска помощ от международните финансови донори

I firmly condemn the Russian strikes on Ukrainian grain storage and export infrastructure.



As Russia continues its ruthless war, we continue to support Ukraine.



Today we paid another €1.5 billion, to help keep the state running and repair infrastructure.



More will come. pic.twitter.com/09aVv5mpIh