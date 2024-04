Електрически високоскоростен влак ще свързва Лас Вегас и Лос Анджелис

П рез тази седмица започна изграждането на високоскоростна железопътна линия, която ще свързва Лас Вегас с района на мегаполиса Лос Анджелис.

Това ще бъде първият истински влак стрела в САЩ, обяви компанията "Брайтлайн уест" (Brightline West), която реализира проекта, оценяван на 12 милиарда долара.

The high-speed bullet train rail line between Los Angeles and Las Vegas started construction on Monday, April 22. The $12 billion project, Brightline West, is expected to be operational in 2028, in time for the Summer Olympics in Los Angeles.



The rail line will be fully… pic.twitter.com/EcpA40qsaE — Austin Ong (@AustinOng88) April 23, 2024

Влак стрела за Олимпиадата в Лос Анджелис

Очаква се електрическият високоскоростен влак да превози първите си пътници през 2028 година, когато Лос Анджелис ще бъде домакин на Летните олимпийски игри.

"От десетилетия хората в Америка мечтаят за истинска високоскоростна железопътна линия. Сега това наистина се случва", заяви министърът на транспорта на САЩ Пит Бутиджидж.

Това стана по време на церемонията за първата копка от изграждането на железопътен терминал в Лас Вегас за влаковете стрела. Съоръжението ще бъде разположено южно от прочутия булевард "Лас Вегас стрип" (Las Vegas Strip).

"Брайтлайн уест" планира да изгради железопътна линия с дължина от 351 километра. Тя ще преминава почти изцяло по протежението на междущатската магистрала I-15 и ще свързва Лас Вегас (щата Невада) с Ранчо Кукамонга в щата Калифорния. Този град се намира на около 65 километра от централната част на Лос Анджелис и е свързан с мегаполиса чрез експресен влак от типа "Интерсити".

Предвижда се изграждането на гара към високоскоростната железопътна линия и в района на град Виктървил. Той се намира в окръг Сан Бернардино на щата Калифорния.

A $12 billion passenger bullet train linking Las Vegas and the Los Angeles area was dubbed the first true high-speed rail line in the nation on Monday, with the private company building it predicting millions of ticket-buyers will board trains by 2028.https://t.co/goGTjAma1P — FOX26 News (@KMPHFOX26) April 23, 2024

С над 300 км/ч през пустинята

Представители на "Брайтлайн уест" съобщиха, че тяхната цел е новият високоскоростен влак да се движи с над 300 км/ч. Тази скорост е сравнима с тази на японския влак стрела "Шинкансен".

Компанията посочва, че високоскоростните влакове ще съкратят четиричасовото пътуване през пустинята Мохаве. Те ще изминават разстоянието между терминала в Лас Вегас и Ранчо Кукамонга край Лос Анджелис за приблизително 2 часа.

Същото разстояние може да бъде изминато с автомобил по магистралата за малко над 3 часа, но ако няма задръствания. А те са много характерни в края на уикендите, когато много хора се прибират от Лас Вегас, след като са се забавлявали в Града на греха, отбелязва Си Би Ес.

Годишно около 16 милиона души пътуват от Лас Вегас към Южна Калифорния по магистрала I-15 през пустинята Мохаве, посочва изданието "Хил".

"Брайтлайн уест" смята, че пускането в експлоатация на високоскоростната железопътна линия може да намали броя на пътуванията с автомобили и автобуси с 3 милиона годишно. Това ще има положителен екологичен ефект за региона, тъй като ще бъдат намалени вредните емисии, отделени при движението на моторни превозни средства, а новите скоростни влакове ще бъдат задвижвани с електричество. Предвижда се броят на пътуващите с тях, и то само в едната посока, да достига около 11 милиона души годишно.

"Вярвам, че след време ще обърнем поглед назад към сегашните събития и ще кажем: "Тогава бяха поставени основите на бизнеса с високоскоростни железопътни превози (в САЩ - бел. ред.)", посочва основателят на "Брайтлайн уест" Уес Идънс, цитиран от Асошиейтед прес.

Милиардерът отбелязва, че цената на билетите за новите скоростни влакове ще бъде сравнима с тази на полетите.

A $12 billion passenger bullet train linking Las Vegas and the Los Angeles area was dubbed the first true high-speed rail line in the nation on Monday.https://t.co/fxKWUgk3Jc — WMTV 15 News (@wmtv15news) April 23, 2024

Проект за милиарди

Целта на "Брайтлайн уест" е да свърже със скоростни влакове американски градове, които са твърде близо един до друг, за да се пътува между тях със самолет, но не толкова, че да е удобен превозът с автомобил или автобус.

Компанията се ползва с подкрепата на администрацията на президента на САЩ Джо Байдън за реализацията на проекта за високоскоростната железопътна линия между Лас Вегас и района на Лос Анджелис, оценяван на 12 млрд. долара, посочва АП.

"Брайтлайн уест" получи безвъзмездна държавна помощ в размер на 3 милиарда долара от федерален фонд за развитие на инфраструктурата на САЩ.

Освен това неотдавна на фирмата беше дадено разрешение да привлече финансиране за изпълнение на проекта в размер на 2,5 млрд. долара чрез емитирането на облигации, които са освободени от данъци.

През 2020 г. федералните власти в САЩ позволиха на "Брайтлайн уест" да емитира и продаде подобни облигации на стойност от 1 млрд. долара.

