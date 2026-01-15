Експлозия и голям пожар в нидерландския град Утрехт

Н яколко души бяха ранени днес, след като мощна експлозия предизвика пожар в центъра на Утрехт - един от най-големите градове в Нидерландия, предаде "Ройтерс".
40 души пострадаха при пожар в жилищна сграда в Холандия
Местните власти съобщиха, че най-малко четирима души са ранени и че в района е изградена полева болница за оказване на първа помощ на пострадалите.
Взрив близо до център за тестване за COVID-19 избухна в Нидерландия
Пожарът все още не е потушен. Не се знае дали все още има хора в засегнатата сграда, тъй като не е било безопасно за пожарникарите да влязат в нея.
Причините за експлозията за момента не са установени.
