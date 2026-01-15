Свят

Експлозия и голям пожар в нидерландския град Утрехт

Не се знае дали все още има хора в засегнатата сграда

15 януари 2026, 19:42
Експлозия и голям пожар в нидерландския град Утрехт
Източник: AP/БТА

Н яколко души бяха ранени днес, след като мощна експлозия предизвика пожар в центъра на Утрехт - един от най-големите градове в Нидерландия, предаде "Ройтерс".

40 души пострадаха при пожар в жилищна сграда в Холандия

Местните власти съобщиха, че най-малко четирима души са ранени и че в района е изградена полева болница за оказване на първа помощ на пострадалите. 

Взрив близо до център за тестване за COVID-19 избухна в Нидерландия

Пожарът все още не е потушен. Не се знае дали все още има хора в засегнатата сграда, тъй като не е било безопасно за пожарникарите да влязат в нея.

Причините за експлозията за момента не са установени.

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
Експлозия Пожар Утрехт
Последвайте ни
Правната комисия отхвърли 100% машинен вот

Правната комисия отхвърли 100% машинен вот

Експлозия и голям пожар в нидерландския град Утрехт

Експлозия и голям пожар в нидерландския град Утрехт

Тръмп заплаши да потуши

Тръмп заплаши да потуши "бунта" в Минесота с армията

Русия обяви големи победи на фронта в Украйна

Русия обяви големи победи на фронта в Украйна

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Ванкеловият двигател изчезна от Европа, Mazda спира MX-30 R-EV

Ванкеловият двигател изчезна от Европа, Mazda спира MX-30 R-EV

carmarket.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 13 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 12 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 13 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 12 часа

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откриха фалшиви евро на пазара в Пловдив

Откриха фалшиви евро на пазара в Пловдив

България Преди 34 минути

Установени са три фалшиви банкноти с номинал от по 20 евро

Директорът на училище в Бургас излиза в отпуск след протест

Директорът на училище в Бургас излиза в отпуск след протест

България Преди 40 минути

РУО – Бургас ще предостави възможност на друг ръководител да поеме управлението

Почина Принцеса Ирина Гръцка и Датска, сестра на кралица София Испанска

Почина Принцеса Ирина Гръцка и Датска, сестра на кралица София Испанска

Свят Преди 2 часа

Смъртта ѝ беше обявена от племенника ѝ, крал Фелипе VI Испански

Станков обвини Асен Василев в нанасяне на дългосрочни щети

Станков обвини Асен Василев в нанасяне на дългосрочни щети

България Преди 2 часа

Министърът призова за по-сериозно отношение въпреки предизборната обстановка

САЩ задържаха танкер, свързан с Венецуела

САЩ задържаха танкер, свързан с Венецуела

Свят Преди 2 часа

Конфискацията е извършена в Карибския регион

Трима са номинирани за български европрокурор

Трима са номинирани за български европрокурор

България Преди 3 часа

В сряда комисия изслуша всички явили се кандидати

Добрич обяви грипна епидемия

Добрич обяви грипна епидемия

България Преди 3 часа

От понеделник учениците минават на онлайн обучение

<p>Петкова: Ще индексираме еднократно възнагражденията с 5%&nbsp;</p>

Теменужка Петкова: Правителството ще индексира еднократно възнагражденията с 5%

Свят Преди 3 часа

Русия едва ли ще рискува "репутационен провал" чрез намеса в протестите в Иран

Русия едва ли ще рискува "репутационен провал" чрез намеса в протестите в Иран

Свят Преди 4 часа

Бивш руски дипломат и анализатори тълкуват сдържаната реакция на Москва спрямо протестите и политическото напрежение

Как да не се отчайваме през зимата – съветите на северните народи

Как да не се отчайваме през зимата – съветите на северните народи

Любопитно Преди 4 часа

Вместо да се борят с природата скандинавците са се научили да съжителстват с нея

След като коне убиха момиче на пътя, ново развитие по делото

След като коне убиха момиче на пътя, ново развитие по делото

България Преди 4 часа

Стадото коне били оставени без надзор

Русия се уплаши от войските на НАТО в Гренландия

Русия се уплаши от войските на НАТО в Гренландия

Свят Преди 4 часа

Москва: НАТО избра пътя на ускорена милитаризация на Севера

От Джак Спароу до Железния човек: Най-скъпите роли в историята на киното

От Джак Спароу до Железния човек: Най-скъпите роли в историята на киното

Любопитно Преди 4 часа

Шест емблематични холивудски роли – от Джак Спароу и Нео до Железния човек – донесоха на Джони Деп, Киану Рийвс, Брус Уилис, Том Круз, Уил Смит и Робърт Дауни-младши стотици милиони долари чрез хонорари и и проценти от печалбите

И Габрово вече има две площадки за въздушни линейки

И Габрово вече има две площадки за въздушни линейки

България Преди 4 часа

Второ болнично вертолетно летище там беше открито от Гроздан Караджов

Кадри от мястото на трагедията - навес се срути в София, загина работник

Навес се срути върху трима души в София, единият е починал

България Преди 4 часа

Навесът се е срутил при ремонтни дейности

Бомбена заплаха свали турски самолет в Барселона

Бомбена заплаха свали турски самолет в Барселона

Свят Преди 5 часа

Един от пътниците променил името на хотспот мрежата за Wi-Fi на телефона си

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Защо котките имат процепи в ушите си

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Джейсън Стейтъм смени екшъна с каска и ски и отведе семейството си на зимна ваканция в Австрия

Edna.bg

Анита от "Игри на волята" чака бебе

Edna.bg

Малшанс за Мартин Георгиев, шефът на АЕК Атина го глоби, без да е играл

Gong.bg

Ненужен в Черно море бързо си намери отбор, ще рита в Тайланд

Gong.bg

Правната комисия отхвърли 100% машинен вот на изборите

Nova.bg

Навес падна върху трима души в София, работник загина

Nova.bg